تعرف على تاريخ لاند روفر وأماكن صنع موديلاتها

الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر لاند روفر حول العالم بسيارات الـ SUV الفاخرة ذات الإمكانيات الممتازة، ونعرض لكم فيما يلي نبذة مختصرة عن تاريخ الشركة وأماكن صنع موديلاتها اليوم.

في البداية كانت لاند روفر علامة فرعية تحت شركة “روفر” البريطانية، لتطرح أول سيارة لها باسم لاند روفر ديفندر الفئة الأولى في 1948، وقد كانت واحدة من أولى سيارات الدفع الرباعي التي تم إنتاجها بكميات كبيرة في التاريخ.

في عام 1978، ضغطت الحكومة البريطانية على شركة روفر للاندماج مع شركة Leyland موتور لتوحيد جهود صناعة السيارات البريطانية، وفي عام 1978، قامت Leyland بفصل لاند روفر إلى شركة مستقلة تماماً بذاتها، قبل أن تعود مرة أخرى تحت إدارة مجموعة روفر عقب إفلاس Leyland في 1988.

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ويستمر التاريخ المضطرب للاند روفر عقب شراء بي ام دبليو لمجموعة روفر في 1994، وفي عام 2000، باعت بي ام دبليو علامة لاند روفر لفورد، والتي باعتها هي الأخرى لشركة تاتا الهندية في 2008، ومنذ ذلك الحين وقد سيطرت المجموعة الهندية على لاند روفر وحولت اسمها إلى جاكوار لاند روفر، مع بقاء مقراتها الرئيسية في بريطانيا.

ونذكر لكم أهم مصنعين للشركة والموديلات التي تنتجها: