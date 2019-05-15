تقنية جديدة تجعل "الإشارة خضراء" لكل السيارات

كتب: باسل الحلواني
تمكنت شركة صناعة السيارات الألمانية "أودي"، من التوصل إلى تقنية جديدة في سياراتها، يمكن بموجبها ربط جميع طرازاتها الجديدة بإشارات المرور.
ووفقاً للشركة الألمانية، فيمكن للسائقين تحسين سرعتهم
ومن المنتظر على المدى الطويل أن تساعد الخدمة في سيولة حركة المرور بالمدن وجعل القيادة أكثر تمهلا.
وتعتزم "أودي"، طرح الخدمة في مدينة إنجولشتات جنوبي ألمانيا، على أن يتم طرحها في مدن أوروبية أخرى بحلول عام 2020.
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