رئيس فولكس فاجن: اعترف بفضل تيسلا على صناعة السيارات.. لكننا سنهزمها

الخليج ٣٦٥ نت – نظرة فولكس فاجن لتيسلا تتغير باستمرار.. أحياناً نرى الشركة العملاقة العريقة تسخر من تيسلا وتلمح لقدرتها على سحقها في المنافسة، ومرات أخرى تعترف فولكس فاجن بفضل تيسلا على دفع الصناعة بأكملها للأمام.

وقد قام المدير التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن، هيربيرت ديس، مؤخراً بإعطاء تيسلا حقها من وجهة نظره، واصفاً إياها بـ “الرائدة” للسيارات الكهربائية ومعترفاً أن جهود تيسلا ساهمت في دفع فولكس فاجن وغيرها من الشركات للأمام للحاق بركب المنافسة.

بل صرح ديس أنه يأمل بصدق أن تستمر تيسلا في النجاح، مشيراً إلى أهميتها للأسواق كشركة صغيرة كهربائية بالكامل، مع ذلك أكد على تميز فولكس فاجن من عدة نواحي، مثل حجمها الكبير وحضورها العالمي.

ويُذكر أن بعض التقارير أشارت إلى عزم فولكس فاجن استثمار 30 مليار دولار (112 مليار ريال) في تيسلا في فترة إعلان ايلون ماسك عن سحب تيسلا من البورصة العامة وتحويلها للملكية الخاصة، قبل تراجعه عن الأمر.. والآن ليس أمامنا سوى الانتظار ورؤية ما سيحمله لنا المستقبل.