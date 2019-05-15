ماكلارين GT 2020 تنطلق رسمياً بقوة 620 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت ماكلارين للتو عن طراز GT الجديد كلياً، والذي يعد الموديل الرابع ضمن خطتها التي تتضمن تدشين عدة موديلات جديدة حتى عام 2025، حيث سيبدأ توصيل الطراز الجديد للعملاء بنهاية 2019.

تأتي ماكلارين GT بأسعار تبدأ من 210,000$ (787,500 ريال)، حيث تقدم مقابل ذلك محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر بقوة 620 حصان أوروبي وعزم 630 نيوتن.متر

حصلت GT الجديدة على خطوط خارجية طويلة وراقية مع رفارف خلفية عضلية، وهو ما يأتي تعبيراً على كونها سوبركار خاصة بالرحلات الطويلة ولا تقتصر فقط على الحلبات، وهو ما يثبته طولها البالغ 4.7 متر، أي أنها أطول سيارة من العلامة البريطانية حتى الآن.

تمتد الخلفية والمقدمة نحو الأمام أكثر مما اعتدنا عليه في الماضي مع طرازات ماكلارين، في حين تساعد زاوية انعطاف العجلات للداخل البالغة 13 درجة على التعامل مع حالات الاختناقات المرورية مع ارتفاع عن الأرض يصل إلى 130 ملم بشكل مساوي لسيارات السيدان التقليدية كي تكون صالحة للقيادة على مختلف الطرق الممهدة.

أما من حيث الهيكلة، فنجد هيكل أحادي مخصص باسم MonoCell II-T مع تركيب خلفي علوي من ألياف الكربون يسمح بوجود حقيبة أمتعة خلفية سعتها 420 لتر التي يمكن فتحها عن بعد كهربائياً مع وجود مساحة تخزين أمامية سعتها 150 لتر أيضاً ليكون الإجمالي 570 لتر.

وبالمقصورة تجد تركيز على القيادة عالية الأداء وكذلك الرحلات الطويلة من خلال مقاعد عالية الراحة مع أنظمة تدفئة وتعديل الوضعية كهربائياً بجانب انتشار المواد عالية الجودة بكافة أرجاء المقصورة مثل جلد الكانتارا، كما تتضمن المميزات الأخرى أحدث أنظمة الترفيه المعلوماتي الخاصة بماكلارين مع عدة أزرار المونيوم وزخارف سوداء لامعة حول الشاشة 7 إنش الداعمة لخرائط نوكيا Here بجانب نظام صوتي فاخر من Bowers & Wilkins مع 12 سماعة من مواد فخمة كألياف الكربون والكيفلار ومكيف مزدوج أوتوماتيكي، كما توجد شاشة أخرى 12.3 إنش أمام السائق لعرض المعلومات المختلفة بشكل يشبه الطائرات.

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يتصل محرك V8 الجديد مزدوج التيربو بناقل أوتوماتيكي 7 سرعات من نوع SSG، حيث أنه مع تشغيل خاصية مساعد الإنطلاق يمكن أن تتسارع GT من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.1 ثانية وحتى 200 كم/س خلال 9 ثواني قبل الوصول لسرعة 326 كم/س القصوى.

هذا وتتمتع ماكلارين بنظام تعليق وتوجيه ومكابح مخصصة لتوفير أفضل تجربة قيادة ممكنة مع تحسين الدقة والاستجابة أثناء تقديم أعلى مستوى راحة بين كل سيارات ماكلارين بفضل المثبطات الديناميكية وعجلات 21 إنش خلفية و20 أمامية ذات إطارات P ZERO من بيريللي.