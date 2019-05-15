اودي A4 موديل 2020 المحدث يكشف نفسه رسميا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت اودي الستار عن A4 موديل 2020 المحدث في جميع نسخها، السيدان وافانت ونسخة جميع التضاريس وS4 الأعلى أداءً، وكما رأينا في الصور التجسسية السابقة، حصل الموديل على عدد من التغييرات في التصميم الخارجي لتمييزه عن الموديل الحالي.

تبدأ التغييرات الخارجية من شبكة التهوية الجديدة الاعرض والأكثر تسطحاً بإطار موحد، مع مصابيح أمامية LED ملفتة للنظر، وإن كان بإمكان المستهلكين شراء مصابيح أمامية LED ماتريكس الأكثر تطوراً بأشعة عالية أوتوماتيكية بالكامل.

كما أعادت اودي تصميم المصابيح الخلفية والمصد الخلفي، وبإمكان العملاء الاختيار بين 12 لون مختلف للسيارة.. وبالانتقال للداخلية نرى أن A4 المحدثة حصلت على نظام المعلومات الترفيهية MMI الأحدث للشركة، بشاشة لمسية 10.1 إنش، مع تحسين نظام الملاحة لتسهيل استخدامه، مع مقصورة اودي الافتراضية المعتادة بشكل اختياري.

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وستتوفر A4 الجديدة بعدد مع المحركات، لتشمل TFSI بقوة 147 حصان ومحرك آخر 227 حصان وثالث سعة 2.0 لتر بقوة 187 حصان ورابع بقوة 241 حصان وخامس TDI سعة 3.0 لتر بقوة 227 حصان.

وننتقل لنسخة S4 المحدثة، والمزودة بمحرك تيربو سعة 3.0 لتر بقوة 349 حصان وعزم دوران 500 نيوتن.متر، بتسارع إلى 100 كم\س في 4.7 ثانية وسرعة قصوى 250 كم\س.

وستفتح اودي باب الطلبيات على A4 2020 الجديدة في نهاية الشهر الجاري في أوروبا مع الإعلان عن موعد الطرح في باقي الأسواق لاحقاً.