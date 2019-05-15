كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هام وعاجل | طرق جديدة لسرقة السيارات .. انتبهوا جيدًا .. اللصوص يبتكرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمنح الله البشر العديد من القدرات العقلية والجسمانية والمهارية، والبعض يوظفها بشكل إيجابي ليفيد بها نفسه ومجتمعه والبشرية، والبعض الاخر يستخدمها في إيذاء الآخرين، فهؤلاء هم اللصوص والنصابين، وكل يوم تنشر لنا وسائل الاعلام ابتكار طرق جديدة للسرقة أو النصب قد لا تخطر على بال بشر، مما يدل على شدة ذكاء الخارجين عن القانون، والذين يقعون إن أجلًا أو عاجلًا تحت طائلة القانون لينالوا عقابهم، ويثأئر منهم القانون لصالح الضحايا .

ومن أكثر اللصوص دهاءًا لصوص السيارات فهم يقومون بالعديد من الحيل نذكر بعضها الذي بدأ اكتشافه ويتخذ اصحاب السيارات الحيطة والحذر لعدم وقعوهم في شراكهم، وأخر حيلة تم ابتكارها لسرقة السيارات ولم تخطر على بال أصحابها .

ثلاث حيل تم اكتشافها :

حيلة البيضة

يقوم اللصوص بإلقاء بيض على زجاج السيارات على الطريق السريع، ويسرع أغلب السائقين إلى تشغيل مساحات الزجاج مع رش الماء لتنظيف ما تسبب فيه البيض من تلطيخ الزجاج، مما يسهل سرقة السائق أو السيارة .

حيلة الطوب

حيلة مشابه للبيض إلا أنها أكثر خطورة على السائق والركاب، حيث يتم إلقاء الطوب على الزجاج الخلفي للسيارة، مما يدفع قائد السيارة للتوقف، فينقض اللصوص على السيارة لسرقتها أو سرقة الركاب .

حيلة السيارة المعطلة على الطريق

تحدث عادة في الطرق الضيقة والداخلية، حيث تقف سيارة في نهر الطريق، والتي تجبر قائد السيارة على التوقف، مما يعرضه للسرقة بشكل شخصي أو سرقة السيارة .

أحدث حيلة ( زجاجة الماء )

يتم وضع زجاجة مملوءة بالماء في إطار السيارة الخاصة بالضحية، وبالتحديد في اطار العجلة الأمامية للسيارة وبعد أن ينطلق بها صاحبها يفاجأ بصوت غريب يصدر منذ بداية سيره يجبره أن يتوقف ليتكشف عن مصدر الصوت وقد يفتح باب السيارة وينزل منها وهنا يتسلل اللص بخفة إلى السيارة ينطلق بها على الفور .

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حيلة ورقة الإعلانات

وضع بوستر إعلاني على الزجاج الخلفي للسيارة، فعندما يهم صاحب السيارة بالركوب بعد فتح الباب ووضع المفتاح في مقود السيارة، يلاحظ وجود ورقة على زجاج السيارة الخلفي، فينزل لاستطلاع الأمر، ليتفاجأ بشخص يدخل السيارة ويقودها بسرعة، وقد يساعده الأهالي في استرجاعها أو يكون اللص أسرع من الجميع فيفر هاربًا بسيارة الضحية .

كيف تحمي سيارتك من السرقة :

تستطيع حماية سياراتك من السرقة، بعدم السير بها في أماكن مقطوعة خالية من السكان، وعدم ركنها أيضًا في أماكن خالية من المارة أو في منطقة لا تعلم مدى توفر الأمن بها، ويفضل ركنها في جراج له سمعة جيدة، كما يمكنك استخدام تلك الوسائل المساعدة لحماية السيارة من السرقة .

كلابش العجلات .

قفل الدريكسيون .

جهاز الإنذار .

نظام تحديد المواقع .

أكثر السيارات عرضة للسرقة

ورد في المثل الشائع : ” إذا سرقت اسرق جمل”، وهذا بالفعل ما يطبقه اللصوص، فهم يعلمون أن قيامهم بعملية السرقة فيه مخاطر جمة، وقد يعرضهم للسجن سنين طويلة أو الموت أو الاصابة في حالة المطاردة لذلك فإن اللصوص يقبلون على سرقة السيارات الفاخرة التي قارب سعرها المليون أو أقل قليلًا .