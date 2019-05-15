كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أنواع السيارات الأقل من 125 ألف جنيه في السوق المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتناء سيارة موديل السنة بعد تعويم الجنيه، وارتفاع الدولار إلى ما يقرب من 18 جنيه مصري، أصبح حلم من الصعب تحقيقه في معظم شرائح المجتمع، لذلك يلجأ معظم الراغبين في شراء سيارة إلى سوق المستعمل، الذي يحقق طوحات جميع شرائح المجتمع، إلا أن البعض يضع شرطين قد يرى البعض أن بينهم تناقض، وهما السيارة الحديثة، والسعر المعقول، لذلك نقدم بعض الماركات التي لا يتعدى سعرها 125 ألف جنيه .

رينو لوجان 2013

لها مميزات كبيرة ولاقت اقبال لدى المواطنين المصريين، لتوفر قطع غيارها، وقلة أعطالها، وتوفر المراكز التي تقدم الخدمات لها، ورغم ارتفاع سعر الجديد منها، إلا أن المستعمل حتى موديل 2013 لن يتعدى 125 ألف، فهذا الموديل يتميز بمحرك سعة 1600 سي سي، وتستهلك 7.6 لتر بنزين لكل 100 كم، ومظهرها الأنيق وصناعتها الفرنسية تعطي لها رونق وبريق خاص .

هيونداي فيرنا 2016

تتميز هذه السيارة أن سعر الجديد منها في متناول بعض شرائح المجتمع، على الرغم من ارتفاع سعر موديل 2016م، الذي كان 79 ألف جنيه في بداية 2016م ووصل إلى 118 ألف في نهاية العام، سعة محركها 1600 سى سى، وتحتوي علي تكييف هواء ومقاعد قابلة للطي ومشغل اسطوانات مدمجة.

جيلي أم جراند جيلي ايمجراند (7) 2015

لها مميزات كثيرة وسعرها لا يتعدى 125 ألف جنيه، على الرغم من حداثة الموديل، محركها سعة 1500 سي سي، اقتصادية في استهلاك البنزين، مزودة بوسائد هوائية للكراسي الأمامية، ونظام فرامل ABS، جنوط رياضية، نظام ذكى لركن السيارة .

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كما أن هناك بعض السيارت موديلات حديثة في حدود 125 ألف جنيه أو تزيد قليلًا، مثل تشانجان بينى ناقل اوتماتيك 2017 والتي يصل سعرها إلى 140 ألف جنيه، وكذلك سوزوكى APV مانيوال 2018، والتي يصل سعرها إلى 137 ألف جنيه، سوزوكى التو مانيوال 2018، والتي يصل سعرها إلى 130 الف جنيه، كينبو مينى فان مانيوال 2017، والتي يصل سعرها إلى 125 ألف جنيه .

هيونداي جراند I 10) 2012)

تتميز السيارة بأنها اقتصادية في استهلاك الوقودن ممتعة في القيادة، صغيرة الحجم من النوع هاتش باك، أي أنها مناسبة مع الأزمات المرورية، لها أربع ابواب، تعمل بمحرك 4 سلندر 1250 cc ، ناقل الحركة يدوي،انسيابية في الحركة على الطريق، صالون واسع من الداخل، والسعر يبدأ من 125 ألف جنيه .

وعن انخفاض أسعار السيارات الأوربية وتأثير إلغاء الجمارك عليها على اسعار السيارات الأخرى غير أوربية الصنع، يقول اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوربية بدءًا من يناير القادم سوف يخفض اسعارها بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 15%، إلا أن بعض المختصين العاملين في مجال السيارات، أكدوا أن المستهلك لن يشعر بانخفاض الأسعار نظرًا لأنها سوف تكون على سيارات تتجاوز اسعارها النصف مليون جنيه .

تأثير مبادرة خليها تصدي على أسعار السيارات

أكد العديد من خبراء الاقتصاد، ومنهم رشاد عبده، أن “حملة خليها تصدي”، كان لها تأثير إيجابي في تخفيض أسعار السيارات المستعملة والجديدة، مشيرًا إلى أن الحملة قد أرغمت الوكلاء على تخفيض أسعار السيارات الزيرو، كما أن أسعار السيارات المستعملة أيضًا تراجعت أيضًا، إلا أن سوق السيارات شهد خلال تلك الفترة ركود كبير .