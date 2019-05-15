كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 نصائح هامة يجب معرفتها قبل شراء سيارة مستعملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم البعض على شراء سيارة مستعملة، لأسباب عديدة، منها ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير، ولا سيما بعد زيادة سعر الدولار في نوفمبر 2016م، كما أن البعض لا يفضل الشراء بنظام الأقساط، لأنها تمثل عبئًا على ميزانيته، وذلك على الرغم من المميزات التي تتوفر في السيارات الزيرو، من ضمان لمدة طويلة، فضلًا عن انخفاض تكاليف الصيانة وقلة الأعطال .

وعلى الراغبين في شراء سيارة مستعملة التأني في شرائها واتباع مجموعة من النصائح الهامة حتى لا يضع أمواله في صفقة خاسرة قد يندم عليها لاحقًا :

أولًا : هيكل السيارة

لابد من التأكد من هيكل السيارة بشكل كامل وأنه لا يوجد بها اي صدأ أو لحام أو اعوجاج .

ثانيًا : لون السيارة

لابد من التأكد من أن لون السيارة هو المدون في رخصتها، بالإضافة إلى التأكد من أنه لون المصنع وأنها غير مرشوشة .

ثالثًا : قوة محرك السيارة وناقل الحركة

على المشتري لسيارة مستعملة من التأكد من قوة محرك السيارة وسلامته ويتم ذلك بعدة طرق منها ملاحظة الدخان الخارج من شكمان السيارة وسير السيارة في المرتفعات وغيرها، كما يجب تجريب ناقل الحركة للتعرف على سرعة استجابته لكل السرعات .

رابعًا : عداد السيارة

Advertisements

لابد من التأكد من عداد السيارة لمعرفة عدد الكيلو مترات التي قطعتها، وأنه لم يتم تعديله .

خامسًا : أوراق السيارة

لابد من التأكد من مدى سلامة الأوراق ومطابقة رقم الرخصة مع رقم السيارة ورقم الموتور والشاسيه، وكذلك عدد التوكيلات في السيارة .

سادسًا : سعر السيارة

على الراغبين في شراء سيارة تحديد الماركة وسنة الصنع قبل الشراء والتعرف على أسعار السيارات المماثلة من خلال النت .

سابعًا : الفحص الشامل

يجب على الراغب في شراء سيارة مستعملة، ضرورة التوجه إلى مركز فحص موثوق فيه للكشف على السيارة بشكل كامل للتأكد من كفاءة جميع أجزاءها .

ثامنًا : فحص الهيئة الأمامية للسيارة

ينصح بفتح الغطاء الأمامي للسيارة (الكابوت) وفحص الهيئة الأمامية بكل دقة وخاصة البطحات و فرد الشاسية والصدر الأمامي والخلفي وباقي أجزاء حوض السيارة و التأكد من سلامتهما .