“بالصور” لماذا تم هجر كل هذه السيارات الرياضية القيّمة؟

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت الأخبار مؤخراً حول اكتشاف مجموعة من السيارات الرياضية باهظة الثمن التي تتضمن عدة طرازات فيراري بجانب علامات أخرى قيّمة بأحد الحقول في الولايات المتحدة، ولكن ما هو سر هجرها بهذا الشكل؟

حسب موقع Silodrome، تعود ملكية هذه السيارات إلى محامي مجهول الهوية سمح له نجاحه في مهنته بإشباع رغباته في امتلاك سيارات رياضية ذات أداء مميز، وهو ما بدء بسيارات شيفروليه كورفيت، قبل أن يتجول في أوروبا لأجل شراء أكثر من 20 سيارة أجنبية من عدة علامات إيطالية وبريطانية وألمانية، وهو ما يتضمن لامبورجين ي ولوتس ورولزرويس وبورش إلى جانب فيراري التي كانت الأكثر ظهوراً مع حوالي 13 موديل رياضي مختلف يتضمن مونديال و400i و308 و328 و348 وتيستاروسا.

في 2011، تم تشخيص هذا المحامي الناجح بمرض خطير غير معروف يؤثر على صحته بشكل يمنعه من القيادة، لذا عمل على تخزين مجموعته في مستودع ملك أحد أصدقائه، ولكن نظراً لسوء صحة المحامي، لم يتمكن من سداد بضعة دفعات من تكاليف تخزين السيارات، وهنا قرر صديقه إخلاء المستودع بوضع السيارات في حقل زراعي عام.

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حسب تفاصيل القصة الباقية، فمن الواضح أن المحامي اعتذر لاحقاً لصديقه وسدد له كافة الدفعات المتأخرة من تكاليف التخزين مع الحفاظ على الدفع شهرياً لاحقاً، ولكن صديقه لم يقم بإعادة السيارات لمخزنه لاحقاً لسبب ما، وهو ما أدى لبقائها في هذا الحقل معرضة لمختلف العوامل الجوية القادرة على إضرارها دون قيادتها.

هذا ومن غير المعروف ما هو مصير مالك هذه السيارات حتى الآن، حيث أن عائلته لم تكن قادرة على امتلاكها لوجود مشكلات قانونية معقدة في تحصل الإرث الخاص به حتى فترة قريبة، وعند ذهابهم لتفقد السيارات المهجورة بالحقل، عُثر على مستندات تفيد بوجود 15 سيارة في اتفاقية التخزين، ما يتضمن 13 سيارة فيراري، ولكنهم وجدوا 11 سيارة فقط بالموقع باختفاء اثنين من سيارات رولزرويس واثنين من سيارات فيراري فتقرر بيع سيارات فيراري المتبقية لأحد الوكالات التي تمكنت من إيجاد مشترين لهم.