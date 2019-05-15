استعلم عن مخالفات المرور 2019 برقم اللوحة المرورية للسيارة أونلاين عبر الإنترنت

نقدم لكم الآن الرابط الرسمي المُقدم من وزارة الداخلية للاستعلام عن مخالفات المرور في مصر، وذلك عن طريق رقم السيارة من خلال موقع وزارة الدخلية فضلا على توفير كافة السُبل للسداد الإلكتروني داخل منازلكم.

ونحرص على تقديم كافة الخدمات المتوفرة للمواطنين عبر شبكات الإنترنت، وذلك ليتم التسهيل على المواطنين الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بكل سهولة ويسر، سواء الخدمات الحكومية أو غير الحكومية.

والآن سوف نقوم بعرض عليكم كيفية الدخول المباشر لموقع وزارة الدخلية وذلك من أجل التعرف على مخالفات المرور الخاصة بأصحاب المركبات فقط برقم لوحة السيارة، الموقع تم فتحه خصيصًا من أجل تخفيف كاهل العبء عن المواطنين للتعرف على المخالفات بشكل إلكتروني، طبقًا لما أعلنت عنه الحكومة المصرية بالتيسير على المواطنين للتعرف على مخالفات المرور. الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم لوحة السيارة من موقع وزارة الداخلية

فقد أعلنت وزارة الداخلية عن موقع إلكتروني خاص بخدمات المرور في مصر، ليتمكن أي مواطن مصري لديه سيارة ويعمل بالقيادة سواء سيارة أجرة أو ملاكي من التعرف على مخالفات المرور من المنزل عن طريق الإنترنت، هذا وبالإضافة إلى إمكانية سداد الفاتورة من خلال الإنترنت، عن طريق خدمة فوري، فهي توفر كافة الطرق السهلة والممكنة من أجل توفير الوقت والمكان على المواطنين من أجل التعرف على الخدمات المقدمة على الإنترنت.



ولكل المواطنين الذين يريدون الاستعلام عن مخالفات المرور من المنزل من خلال الإدارة العامة للمرور، فنتيح لك الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة الداخلية للاستعلام عن مخالفات المرور، وتسعى إن الإدارة العامة للمرور إلى تنظيم الحركة المرورية والقضاء على العديد من الأخطاء التي تكون السبب في حدوث كوارث كثيرة وتفقد العديد من أرواح البشر، مما جعل الإدارة العامة للمرور تعمل على تسهيل كل ما يتعلق بخدمات المرور على المواطنين، حيث أنه قد أطلقوا خدمة جديدة تسمح لكل مواطن أن يعرف مخالفات المرور الخاصة به، ويتم هذا من خلال إرسال الرسائل النصية لصاحب السيارة بكل مخالفات المرور التي قام بها. ولكل المواطنين الذين يريدون الاستعلام عن مخالفات المرور من المنزل من خلال الإدارة العامة للمرور، فنتيح لك الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة الداخلية للاستعلام عن مخالفات المرور، وتسعى إن الإدارة العامة للمرور إلى تنظيم الحركة المرورية والقضاء على العديد من الأخطاء التي تكون السبب في حدوث كوارث كثيرة وتفقد العديد من أرواح البشر، مما جعل الإدارة العامة للمرور تعمل على تسهيل كل ما يتعلق بخدمات المرور على المواطنين، حيث أنه قد أطلقوا خدمة جديدة تسمح لكل مواطن أن يعرف مخالفات المرور الخاصة به، ويتم هذا من خلال إرسال الرسائل النصية لصاحب السيارة بكل مخالفات المرور التي قام بها. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر

وقد صرحت الإدارة العامة للمرور في مصر بالتعاون مع وزارة الداخلية والخدمات الإلكترونية عن إمكانية أي مواطن في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن خدمات المرور فقط عن طريق رقم السيارة واللوحة المرورية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية عند اتباع الخطوات التالية:-



أولًا: قم بالدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية، وتختار خدمة نيابات المرور، ثم إلى الصفحة التي تخص مخالفات المرور حتى تتعرف على مخالفات المرور التي قد تمت بسيارتك.

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ثانيًا: هام جدًا أن تقوم بتحديد نوع مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات.



ثالثا: بعد الانتهاء من اختيار نوع الخدمات التي تبحث عنها، اذهب بعدها لصفحة إدخال البيانات، وقم بإدخال رقم رخصتك واسم المحافظة في موقع استعلام المخالفات المرورية.



عزيزي المواطن، عند قيامك باتباع كافة التعليمات والخطوات السابقة خطوة بخطوة يمكن الاستعلام بكل سهولة أونلاين عبر الإنترنت في أي مكان عن مخالفات المرور التي قد تكون ارتكبتها بدون علم، وأيضًا يمكنك تسديد تلك المخالفات عبر الطرق المتاحة من خلال هذا التقرير، وإليكم روابط مباشرة لمجموعة من الخدمات المرورية المختلفة. عزيزي المواطن، عند قيامك باتباع كافة التعليمات والخطوات السابقة خطوة بخطوة يمكن الاستعلام بكل سهولة أونلاين عبر الإنترنت في أي مكان عن مخالفات المرور التي قد تكون ارتكبتها بدون علم، وأيضًا يمكنك تسديد تلك المخالفات عبر الطرق المتاحة من خلال هذا التقرير، وإليكم روابط مباشرة لمجموعة من الخدمات المرورية المختلفة. خدمات المرور المختلفة عبر الإنترنت

وسوف نستعرض معكم وفقًا لما صدر من وزارة الدخلية مجموعة الروابط التي تستخدم بشكل مباشر من أجل الاستعلام عن مخالفات المرور بشكل إلكتروني، هدفًا من الدولة التيسير على المواطنين في الوصول إلى الخدمات الإلكترونية، وسوف نقوم بعرضها عليكم الآن من أجل الدخول مباشرة إلى الروابط وتتضمن خدمات الرخصة، والخدمات الخاصة بالمخالفات التابعة لرخصة القيادة، وخدمات متابعة طلبات المتقدمة.



ويجب عليك عزيزي القارئ في حالة استخدام الخدمات المقدمة إلكترونيًا الدخول بشكل مباشر إلي الروابط السابق ذكرها، وقم باختيار الخدمة التي ترغب فيها برقم السيارة الخاصة بك، أو من خلال رخصة القيادة، فقط قم باختيار الأيقونة المختصة بمخالفات المرور وبعد ذلك سوف يظهر لك العدد الأخير والكلي للمخالفات التي تخصك.