عروض المصرف الراجحي على تقسيط جينيسيس G70 و G80

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الوعلان للتجارة بالتعاون مع المصرف الراجحي عرضاً على جينيسيس G70 وG80 ضمن عروض شهر رمضان المبارك، بأقساط شهرية كما يلي: جينيسيس جي 70 (محرك تيربو GDI سعة 2 لتر): 2,299 ريال سعودي.

جينيسيس جي 80 (محرك تيربو GDI سعة 3.8 لتر): 2,499 ريال ويأتي هذا تحت شعار “كرم رمضان بعروض جينيسيس الفخمة”. مميزات العرض: Advertisements بدون رسوم إدارية.

دفعة أولى 5.5%.

دفعة أخيرة 35%.

صيانة مجانية 5 سنوات أو 100000 كم.

خدمة المساعدة على الطريق 5 سنوات.

ضمان 5 سنوات بدون تحديد الكيلومترات.

خدمة كونسييرج الخاصة بجينيسيس G70 و G80 و G80 الرياضية.

50% الآن، و50% بعد سنتين بدون رسوم إضافية. صورة العرض:

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