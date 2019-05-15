عرض توفير الأهلي التأجيري الرمضاني على رام 1500 الجديدة كليا 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت المتحدة للسيارات بالتعاون مع توكيلات للتمويل عرضاً على “رام 1500 الجديدة كلياً 2019” ضمن عروض شهر رمضان المبارك، بتوفير 15,000 ريال. ويأتي هذا تحت شعار “خليك قدها مع أقوى عروض التمويل في الشهر الفضيل” السيارة المشمولة بالعرض: بيج هورن 5.7 لتر: بسعر 149,999 ريال سعودي بدلاً من 164,999 ريال. Advertisements مميزات العرض: بدون دفعة أولى.

أول قسط بعد 3 أشهر.

ادفع 50% من قيمتها، و 50% بعد عامين.

5 سنوات صيانة مجانية.

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق. صورة العرض:

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