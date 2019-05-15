عروض توكيلات للتمويل الرمضانية على تقسيط رام 1500 الجديدة كليا 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت المتحدة للسيارات بالتعاون مع توكيلات للتمويل عرضاً على رام 1500 الجديدة كلياً 2019، ضمن عروض شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا تحت شعار “صُمم بكرم”. السيارات المشمولة بالعرض: Advertisements بيج هورن 5.7 لتر: قسط شهري 2,486 ريال.

ليميتد 5.7 لتر: قسط شهري 3,664 ريال.

ريبيل 5.7 لتر: قسط شهري 3,315 ريال. مميزات العرض: بدون دفعة أولى.

أول قسط بعد 3 أشهر.

ادفع 50% من قيمتها، و 50% بعد عامين.

5 سنوات صيانة مجانية.

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق. صورة العرض:

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