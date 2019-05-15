عروض توكيلات للتمويل الرمضانية على تقسيط سيارات جيب

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت المتحدة للسيارات بالتعاون مع توكيلات للتمويل عرضاً على كل من جيب “كومباس، جراند شيروكي، رانجلر، شيروكي” موديلات 2019 ضمن عروض شهر رمضان المبارك، بقسط شهري كالتالي: كومباس: 1,165 ريال.

جراند شيروكي: 1,748 ريال.

رانجلر: 1,790 ريال.

شيروكي: 1,701 ريال. ويأتي هذا تحت شعار “أقوى عروض التمويل في الشهر الفضيل”. مميزات العرض: بدون دفعة أولى.

أول قسط بعد 3 أشهر.

ادفع 50% من قيمتها، و 50% بعد عامين.

3 سنوات صيانة مجانية.

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق. صورة العرض:

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