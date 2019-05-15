خصومات توكيلات للتمويل على السيارات المستعملة لالفاروميو وكرايسلر ودودج وجيب ورام

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة المتحدة للسيارات بالتعاون مع توكيلات للتمويل عروض التصفية على سيارات “الفاروميو، كرايسلر، دودج، جيب، رام” المستعملة، بخصومات تبدأ من 10,000 ريال حتى 40,000 ريال سعودي.
ويأتي هذا تحت شعار “نص الحين ونص بعد سنتين”، ويستمر العرض في الفترة بين “12-23” مايو.
مميزات العرض:
- بدون دفعة أولى.
- أول قسط بعد 3 شهور.
- ادفع 50% الآن و50% بعد سنتين.
مميزات العرض:
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