عروض توكيلات للتمويل الرمضانية على تقسيط كرايسلر 300 وباسيفيكا 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة المتحدة للسيارات بالتعاون مع توكيلات للتمويل عرضاً على كلاً من “كرايسلر باسيفيكا تورينج إل” و “كرايسلر 300 ليميتد”، موديلات 2019، بقسط شهري: كرايسلر باسيفيكا تورينج إل: 1,846 ريال سعودي.

كرايسلر 300 ليميتد: 1,776 ريال سعودي. ويأتي هذا تحت شعار “في رمضان هذا ارتقِ فوق التميز مع أقوى عروض التمويل”. مميزات العرض: بدون دفعة أولى.

أول قسط بعد 3 أشهر.

ادفع 50% من قيمتها الآن، و 50% بعد سنتين.

3 سنوات صيانة مجانية.

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق. صورة العرض:

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