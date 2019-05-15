عروض الوعلان الرمضانية والأهلي التأجيري على تقسيط سيارات هيونداي

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الوعلان للتجارة بالتعاون مع الأهلى التأجيري NCB عرضاً على كل من هيونداي “كونا وسانتافي وتوسان” ضمن عروض شهر رمضان المبارك 2019، بقسط شهري:
- هيونداي كونا: 1,066 ريال سعودي.
- هيونداي سانتافي: 1,557 ريال سعودي.
- هيونداي توسان: 1,230 ريال سعودي
ويأتي هذا تحت شعار “معاً على طريق البركة”.. “احتفل ببركة رمضان مع أحلى العروض”.
مميزات عرضين كونا وسانتافي:
- بدون دفعة أولى للعملاء المحولة رواتبهم.
- بدون رسوم إدارية.
- 35% دفعة أخيرة.
- لايشترط تحويل الراتب.
- ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم.
- تطبق الشروط والأحكام.
مميزات عرض هيونداي توسان:
- بدون دفعة أولى للعملاء المحولة رواتبهم.
- 5% دفعة أولى للعملاء غير المحولة رواتبهم.
- بدون رسوم إدارية.
- 35% دفعة أخيرة.
- يبدأ معدل النسبة السنوي من 8.72%.
- لايشترط تحويل الراتب.
- ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم.
- تطبق الشروط والأحكام.
صورة العرض:
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