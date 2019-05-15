عروض الوعلان الرمضانية والأهلي التأجيري على تقسيط سيارات هيونداي

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الوعلان للتجارة بالتعاون مع الأهلى التأجيري NCB عرضاً على كل من هيونداي “كونا وسانتافي وتوسان” ضمن عروض شهر رمضان المبارك 2019، بقسط شهري:

هيونداي كونا: 1,066 ريال سعودي.

هيونداي سانتافي: 1,557 ريال سعودي.

هيونداي توسان: 1,230 ريال سعودي

ويأتي هذا تحت شعار “معاً على طريق البركة”.. “احتفل ببركة رمضان مع أحلى العروض”.

مميزات عرضين كونا وسانتافي:

بدون دفعة أولى للعملاء المحولة رواتبهم.

بدون رسوم إدارية.

35% دفعة أخيرة.

لايشترط تحويل الراتب.

ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم.

تطبق الشروط والأحكام.

مميزات عرض هيونداي توسان:

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بدون دفعة أولى للعملاء المحولة رواتبهم.

5% دفعة أولى للعملاء غير المحولة رواتبهم.

بدون رسوم إدارية.

35% دفعة أخيرة.

يبدأ معدل النسبة السنوي من 8.72%.

لايشترط تحويل الراتب.

ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم.

تطبق الشروط والأحكام.

صورة العرض: