تأكيد عودة جائزة هولندا الكبرى لروزنامة الفورمولا1 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – بعد 35 عاماً، حلبة زاندفوورت تعود الى روزنامة الفورمولا1 العام المقبل.

وبهذا تصبح جائزة هولندا الكبرى الجائزة الثانية التي تم تأكيدها لللإنضمام الى روزنامة 2020 بعد جائزة الفيتنام الكبرى والتي ستقام على حلبة شوارع مدينة هانوي، يذكر أن حلبة زاندفورت الهولندية سبق وان استضافت بطولة العالم للفورمولا 1 بين عامي 1952 و1985.

وقد تم التعاقد على شراكة ستستمر لمدة ثلاثة سنوات بين الفورمولا 1 وحلبة زاندفورت وسبورت فايبز وتي آي جي سبورتس وشركة هاينكن التي ستصبح الراعي الرسمي للبطولة.

تشيس كاري الرئيس التنفيذي لشركة F1 أعلن عن عودة الجائزة في مؤتمر صحفي : “نحن مسرورون لأن نكون هنا اليوم” مضيفاً: “كان هناك الكثير من الترقب حول هذا الحدث المحتمل ، لذلك من الرائع أن تكون قادرًا على مواجهته مباشرةً.”

وقال كاري إن عودة السباق كانت خاصة لثلاثة أسباب السبب الأول “لدينا تاريخ لا يصدق في زاندفورت، لقد تسابقنا هنا منذ 35 عامًا وأقمنا بعض من أفضل سباقاتنا هنا، وسابق هنا بعض من أعظم أبطالنا وأصبح هذا المسار حقًا جزءًا مهمًا للغاية من الفورمولا 1.

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السبب الثاني هو في الحقيقة الإثارة والعاطفة الموجودة هنا في هولندا. هولندا جغرافياً بلد صغير ولكن ليس هنالك شك في أن القلب والعاطفة لا يعلى عليهما وأعتقد أن الطاقة في هولندا آسرة. من الواضح أن ماكس فيرشتابين ساعد في الحصول على بعد آخر لذلك. ولكن هنالك حب لهذه الرياضة في هولندا والتي تجذبنا هنا. عندما أذهب إلى بعض المسارات وأرى بحر البرتقال الموجود ، فهذا أمر مميز بشكل لا يصدق.

“وأعتقد أن السبب الثالث هو أنه من الرائع جلب سباق جديد إلى أوروبا. إنه ليس سباقًا جديدًا لأنه من الواضح أننا كنا هنا منذ 35 عامًا ولكن بالنسبة لجيل من المشجعين ، سيكون هذا سباقًا جديدًا. نحن رياضة عالمية ، ولدينا نصف مليار معجب حول العالم وينموون ، ولا شك أن القاعدة العالمية لهذه الرياضة مهمة للغاية بالنسبة لنا. يسعدنا إضافة سباقات جديدة مثل السباق في فيتنام الذي سنضيفه أيضًا في العام المقبل. لكن أوروبا وطننا. أوروبا هي أساسنا. أوروبا هي القاعدة التي بنينا عليها هذه الرياضة. وهكذا فإن إعادة الرياضة إلى مسار رائع في أوروبا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا. ”