لإخافة السيارات المسرعة.. الشرطة التركية تستخدم سيارات مزيفة من الورق!

الخليج ٣٦٥ نت – تسعى الشرطة دائما وراء وسائل مبتكرة لتشجيع السائقين على الالتزام بالقوانين وحدود السرعة، وآخر الأمثلة على ذلك قادمة من تركيا.

الصور التي نراها هنا هي لقطع كرتون (ورق مقوى) كبيرة على شكل سيارات شرطة تركية موضوعة على جوانب الطرق، ومن بعيد، لا يدرك السائق ما إذا كانت سيارة شرطة حقيقية أم لا، ما قد يدفع المسرعين للتباطؤ خوفاً من التذاكر.

ولإتقان التماهي، تأتي هذه السيارات المزيفة بلوحة شمسية صغيرة بجانبها تقوم بإصدار أضواء الشرطة المعتادة، ويبدو أن هذا الأسلوب جذب الانتباه، حيث صرحت شرطة مدينة Radford البريطانية على تويتر أنها تفكر باستخدام أسلوب مماثل في طرقها.

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مع ذلك حذر بعض التركيين على تويتر أنه بينما نجحت هذه الوسيلة في البداية، سرعان ما تعرف أهل المدينة على السيارات المزيفة وبدؤوا بتجاهلها، خاصة في حالة تركها في نفس المكان لفترة طويلة.. في النهاية هي وسيلة جيدة لردع المسرعين على الطرق، ولكن إذا تم تطبيقها بشكل صحيح ومتغير باستمرار.