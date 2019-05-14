"برابوس" الألمانية تطرح سيارة "سمارت" كهربائية جديدة

كتب: باسل الحلواني أعلنت شركة التعديل الألمانية برابوس، عن طرح موديل جديد خاص ينتمي إلى فئة "سمارت"، يعتمد على محرك كهربائي بقوة 68 كيلووات (92 حصان)، مع عزم دوران أقصى 180 نيوتن متر. عزم دوران أقصى 180 نيوتن متر. ومن المنتظر أن تقوم الشركة الألمانية بإنتاج 28 نسخة فقط، من السيارة الجديدة ثنائية المقاعد بأسعار تبدأ من 64 ألف و 900 يورو. وتم طلاء سيارة برابوس، بطلاء خاص (Gunmetal Grey)، كما تقف على جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 18 بوصة، بالإضافة إلى اعتمادها على مجموعة تعليق رياضية.

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