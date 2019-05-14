كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن مخالفات المرور 2019 برقم اللوحة المرورية للسيارة أونلاين عبر الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننشر لكم عبر تلك المقال من خلال المتابعة المستمرة لأحدث وأبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين من بوابة الحكومة المصرية حرصًا من الدولة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين في تقديم الخدمات الإلكترونية نقدم لكم الآن الرابط الرسمي المُقدم من وزارة الداخلية للاستعلام عن مخالفات المرور في مصر، وذلك عن طريق رقم السيارة من خلال موقع وزارة الدخلية فضلا على توفير كافة السُبل للسداد الإلكتروني داخل منازلكم، وتحرص دائمًا على تقديم كافة الخدمات المتوفرة للمواطنين عبر شبكات الإنترنت، وذلك ليتم التسهيل على المواطنين الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بكل سهولة ويسر، سواء الخدمات الحكومية أو غير الحكومية.

والآن سوف نقوم بعرض عليكم كيفية الدخول المباشر لموقع وزارة الدخلية وذلك من أجل التعرف على مخالفات المرور الخاصة بأصحاب المركبات فقط برقم لوحة السيارة، الموقع تم فتحه خصيصًا من أجل تخفيف كاهل العبء عن المواطنين للتعرف على المخالفات بشكل إلكتروني، طبقًا لما أعلنت عنه الحكومة المصرية بالتيسير على المواطنين للتعرف على مخالفات المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم لوحة السيارة من موقع وزارة الداخلية

فقد أعلنت وزارة الداخلية عن موقع إلكتروني خاص بخدمات المرور في مصر، ليتمكن أي مواطن مصري لديه سيارة ويعمل بالقيادة سواء سيارة أجرة أو ملاكي من التعرف على مخالفات المرور من المنزل عن طريق الإنترنت، هذا وبالإضافة إلى إمكانية سداد الفاتورة من خلال الإنترنت، عن طريق خدمة فوري، فهي توفر كافة الطرق السهلة والممكنة من أجل توفير الوقت والمكان على المواطنين من أجل التعرف على الخدمات المقدمة على الإنترنت.

ولكل المواطنين الذين يريدون الاستعلام عن مخالفات المرور من المنزل من خلال الإدارة العامة للمرور، فنتيح لك من خلال موقعنا الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة الداخلية للاستعلام عن مخالفات المرور، وتسعى إن الإدارة العامة للمرور إلى تنظيم الحركة المرورية والقضاء على العديد من الأخطاء التي تكون السبب في حدوث كوارث كثيرة وتفقد العديد من أرواح البشر، مما جعل الإدارة العامة للمرور تعمل على تسهيل كل ما يتعلق بخدمات المرور على المواطنين، حيث أنه قد أطلقوا خدمة جديدة تسمح لكل مواطن أن يعرف مخالفات المرور الخاصة به، ويتم هذا من خلال إرسال الرسائل النصية لصاحب السيارة بكل مخالفات المرور التي قام بها.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر

وقد صرحت الإدارة العامة للمرور في مصر بالتعاون مع وزارة الداخلية والخدمات الإلكترونية عن إمكانية أي مواطن في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن خدمات المرور فقط عن طريق رقم السيارة واللوحة المرورية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية عند اتباع الخطوات التالية:-

أولاً: قم بالدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية، وتختار خدمة نيابات المرور، ثم إلى الصفحة التي تخص مخالفات المرور حتى تتعرف على مخالفات المرور التي قد تمت بسيارتك.

ثانيًا: هام جداً أن تقوم بتحديد نوع مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات.

ثالثا: بعد الانتهاء من اختيار نوع الخدمات التي تبحث عنها، اذهب بعدها لصفحة إدخال البيانات، وقم بإدخال رقم رخصتك واسم المحافظة في موقع استعلام المخالفات المرورية.

عزيزي المواطن، عند قيامك باتباع كافة التعليمات والخطوات السابقة خطوة بخطوة يمكن الاستعلام بكل سهولة أونلاين عبر الإنترنت في أي مكان عن مخالفات المرور التي قد تكون ارتكبتها بدون علم، وأيضًا يمكنك تسديد تلك المخالفات عبر الطرق المتاحة من خلال هذا التقرير، وإليكم روابط مباشرة لمجموعة من الخدمات المرورية المختلفة.

خدمات المرور المختلفة عبر الإنترنت

وسوف نستعرض معكم وفقًا لما صدر من وزارة الدخلية مجموعة الروابط التي تستخدم بشكل مباشر من أجل الاستعلام عن مخالفات المرور بشكل إلكتروني، هدفًا من الدولة التيسير على المواطنين في الوصول إلى الخدمات الإلكترونية، وسوف نقوم بعرضها عليكم الآن من أجل الدخول مباشرة إلى الروابط وتتضمن خدمات الرخصة، والخدمات الخاصة بالمخالفات التابعة لرخصة القيادة، وخدمات متابعة طلبات المتقدمة.

خدمة مخالفات رخص المركبات

خدمة مخالفات رخص القيادة

خدمة متابعة الطلبات

ويجب عليك عزيزي القارئ في حالة استخدام الخدمات المقدمة إلكترونيًا الدخول بشكل مباشر إلي الروابط السابق ذكرها، وقم باختيار الخدمة التي ترغب فيها برقم السيارة الخاصة بك، أو من خلال رخصة القيادة، فقط قم باختيار الأيقونة المختصة بمخالفات المرور وبعد ذلك سوف يظهر لك العدد الأخير والكلي للمخالفات التي تخصك.

ونحرص بشكل كامل علي توضيح جميع الخطوات موضحة بالصور من أجل معرفة جميع الخطوات بشكل كامل، أحضرنا لكم مجموعة الصور الكاملة من داخل موقع الوزارة للاستعلام عن مخالفات المرور وكيفية الاستعلام عن المخالفات عبر الإنترنت موضحة بالتفصيل خطوة بخطوة حتي يتمكن جميع المواطنين من الاستعلام عن المخالفات فقط من خلال رقم لوحة السيارة، كل ما عليك فعله هو ابتاع الخطوات التالية:-

خدمة تقديم التظلمات على المخالفات المرورية

وعن طريق موقع وزارة الداخلية المدرج رابطه داخل هذا المقال يتمكن جميع المواطنين من تقديم التظلمات كما تشاء من أجل التظلم عن المخالفات الواقعة عليك أونلاين بشكل إلكتروني كامل، وهذه الخدمة مقدمة في محافظتي القاهرة والجيزة فقط، وتلك الخدمة تستغرق فيما يقارب 72 من تاريخ تقديم الطلب، كل ما عليك فعله هو إدخال رقم الرخصة وتحديد وحدة الترخيص، ونوع الترخيص، والمحافظة التابع لها والتي قمت بالترخيص فيها.

طريقة سداد مخالفات المرور من المنزل

أن هذه الخاصية الخاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية فرصة لكل أصحاب السيارات المسجلة برخصة قيادة، وأما عن خدمة الرسائل على الهاتف المحمول بالمخالفات المرورية، فإنه يجب على السائق أن يسدد قيمة المخالفات خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام من ميعاد استلامه هذه الرسالة، وقد قامت هيئة المرور بتأكيد أنه سوف يكون هناك طرق مبتكرة خلال العام القادم حتى تتمكن من رصد مخالفات المرور في جميع الميادين المصرية، وهذا من خلال لجوئها لتركيب أحدث الكاميرات والإشارات الضوئية لمراقبة كافة الطرق والسيارات.

كما قامت الشركة بإطلاق أحدث الخدمات وهي خدمة فورية تتواجد في كل أرجاء مصر لتسديد المخالفات، وهناك أيضاً خدمات الإنترنت التي تساعد في تسديد كافة المخالفات المرورية، وذلك عن جميع السيارات النقل والأجرة، والملاكي، والدرجات النارية.

خطوات السداد من خدمة فوري

وهناك الكثير من يبحث عن إمكانية الدفع الإلكتروني اختصارًا للوقت والجهد فسوف نرصد لكلم الآن جميع الخطوات الكاملة التابعة لخدمات فوري من أجل سداد فاتورة المخالفة الخاصة بمخالفات المرور في مصر:-

سجل في الموقع الرسمي لخدمات فوري من خلال الدخول المباشر لهذا “رابــــــط فوري للدفع مخالفات المرور“.

يجب تحديد الموقع الخاص بك على الويب.

يجب أن يتم إدخال الرقم لقومي المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة له، على أن تكون البطاقة سارية.

وبعد إتمام كافة الخطوات السابق ذكرها قم الآن بإدخال رقم لوحة السيارة اللوحة المرورية.

قم بإدخال رقم الهاتف المحمول ثم استعلم عن قيمة المخالفة.

مخالفات المرور وعقوبات قانون المرور الجديد 2018

الغرامات المالية الخاصة بمخالفات المرور ضمن قانون المرور الجديد، يتحصل كل سائق على 30 نقطة بشكل مبدئي، على أن يتم خصم النقاط بعدد المخالفات، وتختلف كل عقوبة بعد النقاط، بشكل مبدئي يحصل كل سائق على 30 نقطة، وعلى كل مخالفة يتم خصم النقاط بشكل تلقائي، ويتم تحديد النقاط على نوع المخالفة، وقد حدد المجلس على أن المخالفات تندرج تحت خمسة شرائح.

ومن المتعارف عليه أن هناك عدة غرامات تقوم الوزارة بفرضها على الأفراد المتجاوزين القانون من قائدي السيارات وذلك لأصحاب السيارات الأجرة أو الملاكي، حفاظاً على السلامة والأمن واتباع القنوانين المصرية من وزارة الداخلية.

غرامات قانون المرور الجديد 2018 في مصر

وقد صرحت الوزارة عدة قواعد لاحتساب الغرامات على حسب المخالفات في الطريق، وسوف نقوم الآن بعرض جميع الغرامات المخصصة من إدارة المرور التابعة لوزارة المرور في مخالفات المرور.

دفع غرامة تتراوح من 200 إلى 5000 جنيه عن مخالفة السير بمواد محظورة.

دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة التعدي على أحد رجال المرور.

دفع غرامة تتراوح من 200 إلى 2000 جنيه عن مخالفة ترك السيارة في منتصف الطريق وتعطيله، دون إبلاغ السلطات عن العطل.

دفع غرامة تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه عن مخالفة رجل المرور.

دفع غرامة تتراوح من 100 إلى 3000 جنيه عن مخالفة تناول الخمور أثناء السير.

دفع غرامة تتراوح من 500 إلى 2000 جنيه عن مخالفة تعطيل حركة سير المرور.

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دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة قيادة السيارة بدون فرامل.

دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة تجاوز السرعة وكشفها بالرادار.

دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة الفعل الفاضح في الطريق العام.

دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة الدخان الأسود المنبعث من المركبات.

دفع غرامة تقدر بقيمة 300 جنيه في حالة عدم وجود طفاية.

دفع غرامة تقدر بقيمة 300 جنيه في حالة ترك المصابين أثناء الحوادث.

دفع غرامة تقدر بقيمة 1000جنيه في بالسير برخصة منتهية.

دفع غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه عن مخالفة استعمال أجهزة لها تأثير على الرادار.

دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة عدم وجود لوحة معدنية.

أسباب خصم النقاط من نقاط الرخصة

وقد وضحت وزارة المرور عدة أسباب يمكن من خلالها خصم النقاط الخاصة برخصة القيادة، وفي حال ارتكاب تلك الأفعال يتم خصم النقط على الفور، وينبغي على السائق تلاشي تلك الأفعال، وتتمثل تلك الأسباب في النقاط التالية:-

عدم أخذ في الاعتبار المسافة الخاصة بالأمان بينك وبين السيارة الأخرى أثناء السير على الطريق، وكذلك في التقاطعات.

الوقوف في الأماكن التي يمنع الوقوف فيها.

الاتجاه عكس السير، والسير بدون رخصة قيادة.

الأوراق المطلوبة للحصول على بدل فاقد رخصة القيادة

وقد صرحت الوزارة مجموعة من الأوراق الواجب توافرها في حالة بدل الفاقد لرخصة القيادة، وذلك في حالة فقدانها يجب إحضار تلك المستندات والتوجه إلى إدارة المرور لاستكمال البيانات.

أولا يجب تقديم طلب على نموذج مخصص لقسم المرور المختص.

ثانيًا إحضار إثبات الشخصية، بطاقة الرقم القومي.

ثالثًا إحضار الرخصة التالفة أو إقرار بشأن فقدان تلك الرخصة.

يتم سداد الرسوم تبعًا لقانون المرور الجديد.

وعلى الراغبين في عمل بدل الفاقد أو التالف الذهاب بشكل يومي إلى إدارة المرور التابع لها، بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، ولكن يوم الخميس ينتهي اليوم في تمام الثانية ظهرًا، بينما يوم الجمعة عطلة رسمية.

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وقد وضحت وزارة الداخلية عدة قواعد وإجراءات من أجل الحصول على الرخصة وسوف نعرضها عليكم من خلال السطور القليلة القادمة، وتتمثل في النقاط التالية:-

تسديد كاف الضرائب والرسوم التي تكون على السيارة وذلك على حسب نوعها.

التأمين على المسئولية المدنية على حوادث السيارة، والحرص على التكفل بكافة الأضرار الناتجة عنها.

أن تكون السيارة مستوفية لكافة الشروط التابعة للآمن والأمان والتوافق والمتانة.

أن يتم إلزام مالك السيارة بضرورة فحص السيارة فحص فني لا تزيد قيمة الفحص عن ألف جنيه.

يجب أن يلتزم في وضع جهاز صالح للاستعمال في المركبات الثقيلة، والنقل الجماعي مع تسجيل جميع البيانات الخاصة بتحديد الموقع.

تركيب جهاز تتبع يتم من خلاله تتبع المركبات في الطريق، حتى يتوصلون لهم في حالة الطوارئ.

يتم تزويد السيارة بمثلث يعكس الضوء، مع وجود حقيبة مختصة بالإسعافات الأولية، وطفاية حريق.

إلصاق الملصق الإلكتروني الذي يتواجد به كافة المعلومات الكافية عن السيارة.

وتجدر الإشارة إلى أن بداية الدوام في العمل داخل إدارة المرور في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ويتسمر الدوام حتى تمام الساعة الثامنة مساءً ويتم التعامل مع تلك المواعيد طوال الأسبوع فيما عدا يوم الخميس، والتي ينتهي فيه العمل في تمام الثانية ظهرًا بينما يوم الجمعة إجازة رسمية.

رسوم تراخيص السيارات في ظل قانون المرور الجديد 2019

الرسوم الإدارية الخاصة بتراخيص السيارات ضمن القانون الجديد لمرور لعام 2019:-

السعة اللترية المبلغ بالجنيه المصري نسبة الزيادة

1030 سي سي 255 جنيه %0.25

1330 سي سي 350 جنيه %0.25

1630 سي سي 750 جنيه %1

2030 سي سي 1500 جنيه %1.75

على أن يتم تحديد سعر السيارة على حسب القيمة الخاصة بها، مع إضافة المستحقات الضريبية وفقًا للقانون، على أن يتم تخفيض الرسوم بنسبة 10% سنويًا، وذلك عن موديل السنة، وقيمة مئتان جنيهًا على السيارات ذو السعة اللترية 2030 سيسي.

كيفية رصد الملصق الإلكتروني للمخالفات وبيانات السيارات على الطرق

وأكد مصدر أمني موثوق منه داخل المرور أن الملصق الإلكتروني الذي أقر به وزير الداخلية اللواء “محمود توفيق” سوف يتم وضعه على الزجاج الأمامي للسيارة، فمن خلال تلك الملصق سوف يتم ضبط الكثير من المخالفات وكذلك سهولة التعرف على السيارات المسروقة، بالإضافة إلى قياس الكثافات المرورية حتى يتم رفع نسبة السلامة في الطرقات.

وقومنا الأن بتوضح جميع الخطوات الخاصة بالاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم اللوحة، كل ذلك موضح بالصور لجميع الخطوات السابقة، من خلال موقع الحكومة المصرية، هذا وبالإضافة إلى تواجد تقرير شامل مُفصل عن جميع الغرامات المختصة بقادة السيارات، مع شرح وافِ عن المستندات والأوراق المطلوبة في حالة فقد الرخصة أو تجديدها، وفي حالة تواجد أي تغيرات طارئة سوف نقوم بتجديد المعلومات على الفور فقط تابعونا.

نقدم لجميع المتابعين خدمات متميزة جدًا وهي المتابعة المستمرة المفصلة بشكل مستمر وفي حالة وجود أي مشكلات في الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية وأيضًا موقع وزارة الداخلية وذلك من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية، والخدمات المقدمة بشكل إلكتروني فقط كل ما عليك فعله هو مراسلتنا عبر التعليقات والتي تتواجد اسفل الموضوع، قوموا بترك لنا كافة الاستفسارات الخاصة بكم بخصوص الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الموقع الرسمي للاستعلام، كل ما عليك فعله فقط هو وضع السؤال الخاص بكم في التعليقات التي تتواجد أسفل الموضوع ومن ثم سوف نحضر لكم الإجابة على الفور في ضوء ما ورد من وزارة الدخلية.