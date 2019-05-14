عرض هيونداي الوعلان الرمضاني على تقسيط النترا

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الوعلان للتجارة بالتعاون مع المصرف الراجحي عرضاً على “هيونداي النترا” ضمن عروض شهر رمضان المبارك، بقسط شهري 959 ريال سعودي. ويأتي هذا تحت شعار “معاً على طريق البركة”.. “احتفل ببركة رمضان مع أحلى العروض”. مميزات العرض: بدون دفعة أولى للعملاء المحولة رواتبهم.

5% دفعة أولى للعملاء غير المحولة رواتبهم.

بدون رسوم إدارية.

35% دفعة أخرى.

ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم.

يبدأ معدل النسبة السنوي من 8.74%. صورة العرض:

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