كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهذا السعر.. برابوس تقدم موديل خاص من E-Smart Fortwo Cabrio والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة برابوس عن الموديل الخاص من Ultimate E Shadow Edition “1 of 28”، الذي يعتمد على السيارة E-Smart Fortwo Cabrio.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن سيارتها الجديدة، التي يقتصر إنتاجها على 28 نسخة فقط، ينبض بداخلها محرك كهربائي بقوة 68 كيلووات (92 حصان)، مع عزم دوران أقصى 180 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة ثنائية المقاعد من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر10 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 130 كلم/س. أما مدى السير فيبلغ 125 كلم.

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وتتميز نسخة برابوس من خلال لون الطلاء الخاص (Gunmetal Grey) والجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 18 بوصة ومجموعة التعليق الرياضية.

وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة بتجهيزات قماشية وجلدية فاخرة وعناصر من الكربون الشفاف، فضلا عن الدواسات المصنوعة من الألومنيوم وأشرطة الصعود المضاءة ولوحة الموديل الخاص على لوحة القيادة.

ومن المقرر طرح الموديل الخاص Ultimate E Shadow Edition “1 of 28” بسعر يبدأ من 64 ألف و 900 يورو (مليون و245 ألف جنيه مصري) تقريبًا.