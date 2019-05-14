تعرف على القيمة السوقية لمجموعة هيونداي-كيا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بيانات الصناعة الكورية عن ارتفاع القيمة السوقية لمجموعة هيونداي وشركاتها التابعة لها بصورة مذهلة متفوقة على أكبر 10 مجموعات أعمال في كوريا الجنوبية هذا العام، ويرجع الفضل في هذا النمو الكبير إلى زيادة مبيعات سيارات SUV في أرجاء العالم خاصة في الأسواق الكبرى الصينية والأمريكية.



وأعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إن القيمة السوقية المجمعة لـ هيونداي موتورز وكيا و9 شركات تابعة أخرى في البورصة ارتفعت إلى 85 مليار دولار (حوالي 318 مليار ريال) حتى يوم الجمعة الماضي، بزيادة بلغت 21.9% عن مطلع يناير الماضي.

الجدير بالذكر فإن أسهم شركات صانعة السيارات الكورية العملاقة كانت غير مستقرة وتعاني العام الماضي بسبب ضعف المبيعات في السوق الصيني، لكن مع الطلبات المتزايدة القوية لسيارات الدفع الرباعي في الأسواق الرئيسية، ومنها الأسواق الصينية والأمريكية، زادت قيمة الأسهم بنسبة كبيرة.

وحسب بيانات الصناعة الكورية فقد ارتفع صافي ربح هيونداي موتور في الربع الأول بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 954 مليار وون، وارتفع صافي أرباح كيا بنسبة 50 % إلى 650 مليار وون في الفترة من يناير إلى مارس، مدفوعًا بتأثير أساسي منخفض ومبيعات سيارات الدفع الرباعي المنتعشة في الولايات المتحدة.

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ومع ارتفاع صافي الربح الشركة في الربع الأول، قفزت قيمة أسهم هيونداي موتور وكيا موتورز بنسبة 20.6 % و36.9% هذا العام على التوالي.

كما تبين من خلال البيانات تفوق مجموعة هيونداي على شركة إل جي للإلكترونيات لتصبح ثالث أكبر مجموعة شركات في البلاد من حيث القيمة السوقية.