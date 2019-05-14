كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أرخص 5 سيارات زيرو بالسوق المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالرغم من موجة الإنخفاضات المستمرة التي يشهدها السوق المحلي منذ مطلع يناير الماضي، لا يزال هناك بعض السيارات تحتفظ بلقب الأرخص في السوق مصر.

وتنتمي السيارات الأرخص سعرًا في السوق المحلي لعلامات تجارية يابانية وروسية وأمريكية وصينية، وتبدأ أسعارها من 133.900 جنيه ولا تتجاوز 175.000 جنيه.

وإليكم أبرز مواصفات أرخص أنواع السيارات الزيرو في السوق المصري

شيري إنفي

السيارة "إنفي" السيدان العائلية، تنطلق في السوق المحلي بفئة واحدة فقط، بسعر رسمي 175.000 جنيه.

شيري إنفي مزودة بمحرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 نقلات، بقوة 109 حصان.

شيفروليه لانوس

شيفروليه لانوس تاتي بفئتين من التجهيزات، كلاهما يعمل بمحرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصانًا.

وانخفضت أسعار لانوس مؤخرًا أصبحت تباع بسعر رسمي يبدأ من 162.400 جنيه، وتصل إلى 167.600 جنيه للفئة الأعلى تجهيزاً،

Advertisements

وبانخفاض أسعارها باتت لانوس ثاني أرخص سيارة سيدان متاحة في مصر.

هايما M3

سيارة هايما M3 الصينية متاحة في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات موديل 2018، ويبلغ سعرها الرسمي 163.900 جنيه.

هايما M3 تعمل بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 107 حصانًا، مرتبط بناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

لادا جرانتا

احتفظت لادا جرانتا بلقب أرخص سيارة سيدان طراز 2019 في السوق المصري خلال شهر مايو الجاري.

السيارة الروسية التي يتم تجميعها في مصر مزودة بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 88 حصانًا، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 نقلات، وتأتي السيارة بفئة واحدة فقط، بسعر رسمي بعد التخفيض 148.000 جنيه.

سوزوكي ألتو

لا تزال سوزوكي ألتو هاتشباك الصغيرة تتربع على عرش أرخص السيارات الجديدة في السوق المصري في مايو.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة اليابانية طراز 2019، 133.900 جنيه، وهي متاحة بفئة واحدة بمحرك مكون من 3 اسطوانات 800 سي سي بقوة 47 حصانًا وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.