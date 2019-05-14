تقليل ضغط اطارات السيارة في الصيف.. هل هو تصرف صحيح؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعد الإطارات من أبرز وأهم الأجزاء في السيارة اللازمة لعملية الحركة، كما إنها تعد أحد أهم عوامل السلامة والأمان في السيارات، حيث أنه في حال تلفها قد تؤدي إلى زيادة مسافة الكبح، وفي بعض الأحيان قد تتعرض للإنفجار أثناء السير مما يسبب الحوادث.



ومع قدوم الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة شديدة تتأثر الإطارات بالسلب وفي حال عدم العناية بها قد تتعرض للتلف أو الإنفجار، ومن أهم العوامل التي تساعد على الحفاظ على الإطارات في الصيف هو فحص وضبط ضغط الهواء داخلها بصفة دورية، إلا أنه هناك خطأ شائع حول التعامل مع ضغط إطار السيارة في الصيف والشتاء، حيث تجد سائقين تنصح بزيادة الضغط في الشتاء وتقليله في الصيف.



وهذا الاعتقاد بالطبع خاطئ، حيث أن لكل سيارة نظام خاص بها ودرجة حرارة وضعتها الشركة المصنعة بناء على اختبارات عديدة، لذلك فإن درجة الضغط المثالية هي المنصوص عليها في كتيب السيارة، ويجب متابعة ضغط الإطارات كل أسبوعين بحد أقصى.



كما يعتقد بعض السائقين أن ضغط الإطارت المنخفض أقل خطورة من ارتفاعه، وهذا الاعتقاد أيضاً خاطئ، لأن الضغط المنخفض للإطارات يجعل منطقة التلامس مع الأرض مساحته أكبر، بالتالي تتآكل الحروف ويزيد استهلاك البنزين، وتزيد مقاومة السير على الطريق، بالتالي ترتفع درجة حرارة الإطارات.