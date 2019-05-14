أفضل شركات السيارات بالاعتمادية لعام 2019 في بريطانيا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة J.D. Power الأمريكية لأبحاث السوق مؤخراً عن نتائجها للسيارات الأكثر اعتمادية في المملكة المتحدة خلال عام 2019، وهي دراسة تعتمد قياس عدد المشكلات التي تمر بها كل 100 نسخة من الطراز حسب ردود 11,530 مالك سيارة جديدة في الفترة ما بين نوفمبر 201 ويناير 2018 في بريطانيا.

حسب نتائج تقرير هذا العام، جاءت علامة بيجو الفرنسية بالمركز الأول بعد أن سجلت 77 مشكلة أو عطل لكل 100 سيارة، متبوعة بكل من سكودا بالمركز الثاني مع 88 عطل وهيونداي بالمركز الثالث عبر 90 مشكلة مسجلة لكل 100 نسخة من سياراتها، في حين كانت العلامة الفاخرة الوحيدة المذكورة بالقائمة هي فولفو بالمركز العاشر.

وقد تكون بي ام دبليو هي المفاجأة الأكبر هنا نظراً لتذيلها القائمة بالكامل بعد أن شهدت طرازاتها 181 عطل لكل 100 نسخة من سياراتها، لتكون كل من اودي وفيات التي شهدت سياراتهما 167 و173 عطل/100 نسخة.

هذا وقد كشفت دراسة الاعتمادية في بريطانيا أن السيارات الأفخم عادة ما تعاني من مشكلات أكثر، كما تنتشر أغلب الأعطال بالتقنيات الجديدة مثل الملاحة والترفيه والاتصال.