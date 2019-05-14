“دراسة” هل تتسبب التقنيات بمشاكل في اعتمادية السيارات؟

الخليج ٣٦٥ نت – حسب آخر دراسات شركة J.D. Power الأمريكية لأبحاث السوق فيما يتعلق بمستوى اعتمادية السيارات في المملكة المتحدة، تم اكتشاف أن مشكلات تقنيات السيارات المختلفة من أنظمة ملاحة وترفيه واتصال تمثل نصف أكثر المشكلات تكراراً بين مختلف ملاك السيارات، وهو ما تقول الشركة أنه يعود لمحاولة صانعي السيارات بشكل مستمر تقديم تقنيات جديدة، وهو ما يؤدي بدوره لزيادة احتمالات ظهور مشكلات جديدة.

حسب استطلاعات رأي 11,500 مالك لسيارات تتراوح أعمارها ما بين عام إلى 3 أعوام ، تسلط الدراسة الضوء على عدد المشكلات التي تم الكشف عنها في كل 100 سيارة مع السؤال عن مختلف جوانب السيارة، وهو ما يتضمن أنظمة الترفيه المعلوماتي، حيث سجلت أغلب هذه الأنظمة 16.6 مشكلة/100 سيارة، في حين كانت مشكلات المنبه ومثبت السرعة تزهر في 1.5 سيارة/100 سيارة.

هذا وتتضمن أنظمة الأمان التي شملها الاستطلاع كل من مراقبة البقعة العمياء، والتنبيه قبل مغادرة المسار، حيث أن أنظمة التنبيهات الكثيرة قد تشتت السائق أيضاً أحياناً، وتمر مثل هذه الأنظمة بحوالي 2.4 مشكلة/100 سيارة بالطرازات التقليدية، بينما بالسيارات الفاخرة، نجد أن نسبة الأعطال ترتفع لتبلغ 4 أعطال/100 سيارة، حيث علقت J.D. Power على هذه النتائج قائلة أنها يمكن أن تؤقر على مستقبل ثقة السائقين في أنظمة القيادة الذاتية المتطورة.