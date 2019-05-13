شاهد فيراري لافيراري تقوم بالتفحيط على عشب وبرك مياه

الخليج ٣٦٥ نت – بعض ملاك السيارات الخارقة يعشقون التباهي بسياراتهم النادرة والاستمتاع بها لأقصى درجة، وآخر مثال على ذلك في فيديو نراه من قناة يوتيوب TheTFJJ لسيارة فيراري لافيراري تقوم بالتفحيط على العشب وبرك المياه على سرعة عالية.

بمحرك V12 صارخ سعة 6.3 لتر بقوة 950 حصان وعزم دوران 900 نيوتن.متر، لافيراري عالجت الموقف بسهولة تليق بها على العشب، وفي جزء آخر من الفيديو نرى السيارة تدمر برك مياه صغيرة، وفي الواقع يبدو أن السائق استمتع كثيراً بهذا الجزء خاصة، هذا رجل يجيد الاستمتاع بفيراري.

من ناحية، عشاق السيارات الخارقة قد يتألموا من الإيذاء الذي يحدث للافيراري ولكن من ناحية أخرى، هذه في الغالب أفضل وسيلة للاستمتاع بسيارتك الخارقة بدلا من ركنها في مرآب فاخر لأشهر وراء أشهر.