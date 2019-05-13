كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي إم دبليو iNext الجديدة تظهر من الداخل قبل الكشف عنها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت عدسات المصورين بعض الصور التجسسية لسيارة بي ام دبليو iNext الإنتاجية القادمة من الداخل، والتي تأتي ضمن فئة سيارات SUV الكهربائية بالكامل.

من خلال الصور تبدو المقصورة الداخلية لـ iNext بتصميم جديد ومختلف عن باقي سيارات بي إم دبليو الحالية، ولكن يبدو أنها ليست المقصورة النهائية المعدة للإنتاج التجاري الذي سيباع في الأسواق.

ويشار إلى أن بي إم دبليو iNext بنسختها الاختبارية تستطيع قطع مسافة تصل إلى 611 كم لكل شحنة كهربائية، و تستطيع أن تصل إلى سرعة 100 كم/س بعد إنطلاقها من السكون في 4 ثواني، و تأتي بتقنيات قيادة شبه ذاتية من الدرجة الرابعة.