كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتصميم جديد.. كيا تعمل إنتاج سيارة "Imagine" الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة كيا أن Imagine الاختبارية التي تم تدشينها منذ شهرين في معرض جنيف ستكون أساس سيارتها الكهربائية القادمة.

يأتي ذلك وفقًا لما قال لوك دونكيركولك، رئيس قسم التصميم لموقع Auto Express بأنه “سيتم إطلاق سيارة كيا الكهربائية الإنتاجية بتصميم خارجي مستمد من كيا EV الاختبارية التي تحمل اسم Imagine.”

كيا Imagine الكهربائية تأتي بين فئة الكروس أوفر والسيدان لتبدو بمظهر أقرب من سيارات الـ SUV كوبيه، لم يتم تحديد موعد لإطلاقها مع التأكيد على العمل على تطويرها وتجهيزها من الصانعة الكورية.

كما سترتكز على قاعدة عجلات هيونداي وكيا المخصصة للسيارات الكهربائية والتي سيتم الكشف عنها في 2020، أما المواصفات الميكانيكية فلا يوجد أي تفاصيل حولها حتى اللحظة.