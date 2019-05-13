الخليج ٣٦٥ نت – بدعوة كريمة من الجميح للسيارات وكيل شركة جي ايه سي موتور قمنا بزيارة لمصانع الشركة في الصين حيث تُعد شركة جي ايه سي “GAC” واحدة من أكبر صانعة سيارات صينية والأسرع نمواً هناك، حيث تم التقاط العديد من الصور التي سنستعرضها معكم:- Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” جولة من داخل مصنع جي ايه سي موتور في الصين بدعوة من الجميح للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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