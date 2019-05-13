كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر JAC الصينية تستعد لطرح سيارة كهربائية بمواصفات مميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة "JAC" الصينية لصناعة وتطوير السيارات، لإطلاق سيارة كروس أوفر كهربائية، بمواصفات متقدمة تجعلها واحدة من أكثر السيارات تطورا في الأسواق.

وتزود سيارة جاك الكهربائية ببطارية سعة 66 كيلوواط ساعة، وبوحدة تبريد سائل تمنع ارتفاع درجة حرارتها لأكثر من 35 درجة مئوية، وتقنيات متطورة تسمح بشحنها في ظرف نصف ساعة فقط، لتتمكن المركبة من قطع نحو 500 كلم بالشحنة الواحدة.

ووفقًا لخبراء في شركة "JAC" فإن بطارية "iEVS4" الجديدة تمتاز عن باقي البطاريات المتوفرة بالسيارات الكهربائية الأخرى بأنها تعمل لسنوات طويلة، وتكفي السيارة لقطع مسافة تصل إلى مليون كلم، قبل أن يضطر المستخدم لاستبدالها.

ومن المتوقع أن يتم طرح هذه السيارة بمحرك كهربائي بعزم 190 حصان، وتعتمد على ناقل حركة أتوماتيكي مكون من 8 مراحل، ونظام دفع رباعي، ونظام يساعدها على ركن نفسها دون تدخل السائق.