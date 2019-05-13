كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيونداي "i30" تحقق مبيعات تجاوزت المليون سيارة في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شركة "هيونداي موتور" أن مبيعات "آي 30 هاتش باك" تجاوزت مليون وحدة متراكمة في السوق الأوروبية منذ إطلاقها في عام 2007.

ووفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، قالت الشركة إن أكثر من مليون سيارة مدمجة بيعت في 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وأربع دول أعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية حتى نهاية الربع الأول.

يذكر أن شركة "هيونداي موتور" بدأت الإنتاج الضخم لسيارة "آي 30" في مصنعها في جمهورية التشيك لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الأصغر. وبدأ الإنتاج الضخم حوالي عام واحد بعد اكتمال بناء المصنع في أيلول/سبتمبر 2009.

كما ذكرت الشركة أن 11113 وحدة من طراز "إن 30 آي" عالي الأداء قد بيعت في أوروبا منذ إطلاقها في عام 2017.