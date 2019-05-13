كيف تتفوق كيا كادينزا 2019 على تيسلا موديل 3 ؟

الخليج ٣٦٥ نت – حسب وكالة كيا بمدينة براندون الكندية، يعد قرار شراء سيدان كادينزا 2019 أفضل بكثير من اختيار تيسلا موديل 3 الكهربائية بالكامل، وهو ما قررت الوكالة تبريره عبر عرض عدة نقاط تثبت صحة تصريحها.

قبل الخوض في هذه المقارنة، ينبغي معرفة أن تيسلا موديل 3 تعد أصغر قليلاً من طراز كادينزا، بجانب حملها لمحرك كهربائي بالكامل، رغم أن الوكالة تشير في هذا الجزء لكون السيدان الكورية قادرة على تقديم مدى أكبر عند ملء خزان وقودها بالكامل.

خلال تصريح الوكالة، نجد أنها تشير لأن موديل 3 دشنت لأول مرة في 2017 كسيارة كهربائية قليلة التكلفة ولكنها تعاني من مشكلات بمداها وسعة تخزينها وخصائصها الأقل من المنافسين، لذا يجب التفكير في كيا كادينزا 2019 التي تتمتع بمجموعة كبيرة من الخصائص القياسية ومساحة الداخلية الكبيرة إلى جانب خزان وقودها الكبير.

هذا وإلى جانب كل ذلك، تمت الإشارة إلى أن كيا كادينزا 2019 تأتي بالفعل بحجم ومساحة أكبر من تيسلا موديل 3، إلى جانب أن سعرها يبدأ عند 95,000 ريال في المملكة، في حين تبدأ تيسلا موديل 3 عالمياً عند 130 ألف ريال، كما أن الصانعة الكورية تقدم ضمان أفضل على كامل أجزاء السيارة مع قوة 285 حصان وخزان وقود يكفي 685 كم بجانب عدة مميزات مثل فتح صندوق الأمتعة أوتوماتيكياً ووجود كسوة داخلية جلدية مع فتحة سقف وكاميرا رؤية محيطية.