“بالصور” نظرة على أسرع قطار طلقة في العالم!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة JR East اليابانية لتشغيل القطارات مؤخراً عن بدء اختبار أحدث قطارات الطلقة الخاصة بها في أحد مواقع خطوط القطارات في محافظة مياجي.

حسب جريدة Nikkei اليابانية، سوف تصل سرعة القطار الجديد إلى 360 كم/س، وهو ما يعد أسرع بفارق 40 كم/س من أسرع قطار حالي.

ستعقد الاختبارات على خط توهوكو بين مدينتي سينداي وأوموري مرتين أسبوعياً لاختبار السرعة القصوى التي يستطيع القطار أن يصل إليها كجزء من برنامج اختبارات مستمر حتى عام 2021، حيث يتوقع أن تنتهي حينها أول مراحل الاختبارات، على أن يدخل القطار الخدمة بحلول عام 2030.

هذا ويأتي القطار بطول 250 متر ليضم 10 عربات، فيما تمثل عربة السحب الأمامية 22 متر من إجمالي الطول، حيث تبدو مقدمته مستوحاة من مناقير الطيور لأجل جعل القطار أكثر ديناميكية وهدوئاً، وقد تم تصميمه لربط الأجزاء البعيدة من اليابان بالعاصمة، حيث تغطي شبكة خطوط هذا القطار 2,800 كم لربط المدن البعيدة ببعضها البعض، وهي ما تعد واحدة من أكثر القطارات اعتمادية في العالم نظراً لانعدام التأخير، حيث لا يتعدى إجمالي التأخير في القطارات سنوياً دقيقة واحدة.