“دراسة” السيارات بحاجة ملحة لإضافات تحمي الركاب بالمقاعد الخلفية

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر حزام الأمان من أبرز وسائل السلامة في السيارات، حيث تكمن أهمية حزام الأمان في الحد من العديد من الأضرار التي يمكن أن تحدث لسائق السيارة عند التعرض للحوادث المرورية، كما تساعد الوسائد الهوائية الأمامية في مساعدة حزام الأمان في الحد من أضرار الحوادث خاصة للسائق والراكب الأمامي، لكن ماذا عن الركاب الخلفيين؟ وما هي الخطورة التي يتعرضوا إليها بسبب عدم كفاية وسائل الأمان الخاصة إليهم؟

أجاب على هذه التساؤلات معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة الأمريكي “IIHS” من خلال دراسة حديثة نشرها مؤخراً خاصة بمدى خطورة افتقار السيارات لأحزمة الأمان وتجهيزات الأمان الأخرى بالمقاعد الخلفية عند تعرض السيارة للاصطدام الأمامي.

كشفت الدراسة عن مدى الخطورة القاتلة التي يتعرض إليها الركاب بالمقاعد الخلفية بدءًا من الأطفال بعمر 6 سنوات وحتى الراشدين، حيث بينت أن الركاب الخلفيين معرضون لإصابات قاتلة مقارنة بالسائق والراكب الأمامي، ذلك بالرغم من أن مصدر الصدمة الارتدادية يكون من مقدم السيارة.

Advertisements

وأوضح المعهد الأمريكي أن السائق والراكب الأمامي يتمتعا بالعديد من وسائل الحماية، ومنها أحزمة الأمان والوسائد الهوائية والستائر الجانبية، والتي تعمل معًا على إبقاء الراكب والسائق بعيدًا قدر المستطاع عن الاصطدام، بعكس الركاب في المقاعد الخلفية الذين يكونون عرضة للاصطدام وحتى التطاير خارج السيارة، عند التعرض لحادث.

وأشار المعهد أنهم يقومون حالياً بجمع المعلومات الناتجة عن الدراسة من أجل تطوير اختبارات التصادم الأمامي الجديد، من أجل إيجاد حلول فعلية لزيادة حماية الركاب في الجزء الخلفي من السيارة.

وفي تصريح صحفي لرئيس المعهد الأمريكي لسلامة الطرق ديفيد هاركي قال:”إن مصنعي السيارات بذلوا جهدًا كبيرًا السائقين وركاب المقاعد الأمامية عند الحوادث، ولكن بعضهم أغفلوا الركاب بالخلف وعليه فإننا نأمل أن يحفز التقييم الجديد هؤلاء لإيجاد حلول”.

ولقد كشفت اختبارات IIHS عن عدم كفاية وسائل السلامة والأمان التي تضيفها بعض الشركات المصنعة للسيارات لركاب المقاعد الخلفية من أحزمة أمان وستائر هوائية جانبية، حيث تسبب أحزمة الأمان التي تفتقر لمحددات للقوة قد تؤدي لإصابات على مستوى الصدر كما يؤدي الاصطدام بالمقاعد الأمامية إصابات بالغة قد تصل للوفاة.

بناء على اختبارات IIHS، أوصى المعهد إضافة وسائد هوائية أمامية بالمقاعد الخلفية واستخدام أحزمة أمان في الخلف مزودة بمحددات للقوة.