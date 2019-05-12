لويس هاميلتون يسترد الصدارة والثنائية الخامسة على التوالي للسهام الفضية

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – فاز حامل بطولة العالم للفورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون بجائزة إسبانيا الكبرى، الجولة الخامسة من البطولة تاركا خلفه زميله بالفريق (أقرب منافسيه) الفنلندي فالتيري بوتاس الذي بدأ من المركز الأول ليمنح الثنائي فريقهما، مرسيدس الثنائية الخامسة على التوالي في سابقة تاريخية فريدة من نوعها في الفورمولا 1.
وإستغل بطل العالم خمس مرات من انطلاقته المثالية ليخطف الصدارة من بوتاس، وأحكم البريطاني سيطرته على السباق ليفوز بأريحية بالغة. وحل سائق ريد بل الهولندي ماكس فيرستابن ثالثا، متقدما على سائقَي فيراري الألماني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير من موناكو.
وبفوزه الثالث لهذا الموسم، انتزع هاميلتون صدارة الترتيب العام للبطولة من زميله بوتاس الذي فاز بالسباقين الآخرين. ولاننسى إنتزاعه النقطة الإضافية لأسرع سائق على الحلبة في يوم السباق أيضاً.
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