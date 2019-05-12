لوكلير: “ليس لدي أي مشاكل” مع أوامر فريق فيراري واستراتيجيته

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – أعلن الموناكي تشارل لوكليرك إنه “ليس لديه أي مشاكل على الإطلاق” في طلبات فريقه ووضع الإاستراتيجية المناسبة له التي جعلت من لوكليرك الإكتفاء بالمركز الخامس لجائزة إسبانيا الكبرى على حلبة كاتالونيا.

كان السائق البالغ من العمر 21 عامًا في أسوأ حالاته في معركة اللفة الافتتاحية، حيث كان يتجنب الإقتراب والتجاوز لزميله سيباستيان فيتيل والبقاء خلفه ولكن سرعان ما رأينا إطارات الألماني تعاني من تسطح واضح مما جعله يتراجع خلف لوكلير والتوجه الى الصيانة للتغيير. وبما أن لوكلير كان خلف ماكس، أنذاك، تعين على الموناكي الضغط على الهولندي وإنتاج وتيرة قوية لنيل المركز الثالث ولكن لم تنجح.

وفي وقت لاحق من السباق، دخل ليكليرك الى الصيانة ليتلقى طقم جديد من إطارات الصلبة (الهارد) الأبطئ ليعاني من الإنخفاض في وتيرته مقارنةً بفيتيل الذي كان بالتركيبة المتوسطة (السوفت سابقاً ). وعلى الرغم من تدخل سيارة الأمان في وقت متأخر من السباق وتغيير لوكليرك من تركيبة الهارد الى الميديوم، لم يستطع الهجوم في وقت متأخر واضطر إلى الاستقرار في المركز الخامس وراء فيتيل.

وقال لوكليرك: “في هذا السباق، أعتقد أنه لم تكن هناك أي مشاكل على الإطلاق”.

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“وأكمل: “من الواضح في القسم الأولى من السباق، كنت أنا الأسرع .

وأردف: “مرة أخرى بعد ذلك سمحوا لي بالمرور من فيتيل كنت في مزاج السباق أقاتل وبعد ذلك تبادلنا مرة أخرى وتراجعت بعدها”.

“لا أعتقد أنها كانت أوامرٍ من الفريق سيئة لأننا أردنا الوصول إلى نهاية السباق بـ [الإطارات الصلبة] لكن للأسف لم تكن كما توقعنا.