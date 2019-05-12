الجميح للسيارات تستقبل سيارتي GS3 وGA4 من جي ايه سي موتور

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة الجميح للسيارات الاسم الرائد في قطاع السيارات بالمملكة العربية السعودية، والوكيل الرسمي لسيارات جي ايه سي موتور ” GAC Motor” في المملكة، عن وصول سيارات جي ايه سي GS3 وجي ايه سي GA4 لمعارضها، وذلك بعد أن تم كشف النقاب عنها مؤخراً ضمن فعاليات معرض جدة الدولي للسيارات الذي أقيم خلال شهر ديسمبر 2018م.

وتتميز سيارة جي ايه سي GS3 التي تنتمي لفئة SUV الصغيرة، بخطوط ديناميكية ذات طابع رياضي، ومحرك 4 سلندر سعة 1.3 لتر توربو بقوة تصل الى 135حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مما يعطي قوة في الاداء مع استهلاك اقتصادي للوقود. كما تقدم جي ايه سي GS3خيار ثاني من المحركات بسعة 1.5 لتر وبقوة 114 حصان.

وتأتي سيارة جي ايه سي GS3 بمقصورة جذابة ذات تصميم رياضي متمركز حول السائق ومقاعد مريحه. ويتوفر لركاب المقاعد الخلفية، فتحات تهوية ومسند ذراع في الوسط وحامل أكواب. كما تتوفر سيارات جي ايه سي GS3 بـ 3 خيارات من الإطارات مقاس 16 و17 و18 إنش، ومرايا جانبية يمكن طيها كهربائياً، ومفتاح تحكم ذكي، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 8 إنش.

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أما سيارة جي ايه سي GA4، فهي سيارة منتمية لفئة سيارات السيدان الصغيرة، وتأتي جي ايه سي GA4 بمحرك 4 سلندر سعة 1.3 لتر توربو بقوة تصل الى 135حصان وعزم دوران 202 نيوتن-متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. كما تتوفر السيارة جي ايه سي GA4 أيضا بمحرك 1.5 لتر وقوة تصل إلى112 حصان. كما تتميز سيارة جي ايه سي GA4 بخطوط انسيابية ناعمة تعبر عن شخصية مستقله لها. بالإضافة الى مقصورة مريحه بتكنولوجيا اتصال وتواصل متطورة.

وأوضح الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي للعمليات والتشغيل في شركة الجميح للسيارات، أن الشركة على ثقة بأن سيارات جي أيه سي سوف تغير الكثير من نظرة العملاء في المملكة حول السيارات الصينية، وهو بالفعل ما قامت به في كافة الدول التي تواجدت فيها، وذلك بفضل جودتها وتوفر أفضل مواصفات السلامة والتكنولوجيا المتطورة بها.