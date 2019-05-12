نيسان ماكسيما 2019 المجددة تصل إلى الشرق الأوسط

التجديدات التي أدخلت على سيارة السيدان الرائدة من “نيسان” تشمل المقصورة الخارجية مع شبك V-motion الأمامي وتصميم جديد للعجلات ومقصورة داخلية الفخمة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت “نيسان” عن سيارة ماكسيما 2019 الجديدة في الشرق الأوسط خلال فعالية إطلاق إقليمي أقيمت في دبي. ويتميز طراز ماكسيما الجديد بالأداء اللافت والعجلات قياس 19 بوصة ومصابيح LED السهمية الشكل وشبك V-motion الأمامي الكبير. كما زوّد هذا الطراز بتقنية درع السلامة 360 من “نيسان”، وهي عبارة عن مجموعة أنظمة متطورة لمساعدة السائق أثناء القيادة وتشكّل جزءاً من رؤية “نيسان” للتنقل الذكي التي تبدّل مفهوم قيادة السيارات وتشغيلها ودمجها بالمجتمع.

ويعقب طرح ماكسيما في المنطقة الظهور اللافت للطراز لأول مرة في العالم في معرض لوس آنجلس للسيارات 2018 الذي أقيم في نوفمبر من العام الماضي. وقد حافظ الطراز على سمعته كسيارة سيدان مترفة مزوّدة بمحرك سداسي الاسطوانات سعته 3.5 لترات ويولّد 300 حصان وبنظام توجيه وكبح وتعليق معدّل رياضياً.

وقال تييري صباغ، المدير الإداري لشركة “نيسان” الشرق الأوسط: “يعدّ طراز ماكسيما الذي طُرح للمرة الأولى عام 1993 من أشهر طرازات “نيسان” وأكثرها مبيعاً، لا سيما في هذه المنطقة. فقد أظهر استبيان العلامة التجارية الذي أجريناه مؤخراً أنّ المستهلكين في هذه المنطقة يعتبرون طراز ماكسيما الأفضل بين طرازات السيدان التي تقدمها “نيسان” والتي توفّر تجربة قيادة لافتة. فسيارة ماكسيما 2019 الجريئة والمجددة تحدّد معياراً جديداً لباقي سيارات السيدان وهي تتميّز بعملانيّتها وتكنولوجيتها المستقبلية وتصميمها وبالتجربة التفاعلية التي توفّرها خلف المقود. ونحن اليوم مستعدون لوضعها بمتناول عملائنا في الشرق الأوسط.”

كما أظهرت نتائج استبيان العلامة التجارية في المنطقة أنّ “نيسان” ماكسيما حصدت المركز الأول في فئة سيارات السيدان وتفوقت بذلك على باقي السيارات التي تنافسها من ناحية الطابع المميز، والأسلوب اللافت، ومتعة القيادة، والعصرية، وأداء القيادة الجيد، والتصميم المتميّز.

مفهوم “نيسان” للتنقّل الذكي وتقنية درع السلامة 360 من “نيسان”

يعتمد طراز ماكسيما 2019 الجديد رؤية “نيسان” للتنقّل الذكي التي توفر التكنولوجيا بطريقة تنقل الناس إلى عالم أفضل. ويشمل الأمر تقنية درع السلامة 360 من “نيسان”، وهي عبارة عن ست تكنولوجيات وأنظمة متقدمة وشاملة لمساعدة السائق تتضمّن التنبيه من وجود مشاة ومن إمكانية وقوع اصطدام.

كما تشمل تقنية درع السلامة 360 من “نيسان” مكابح للطوارئ تعمل أوتوماتيكياً عند استشعار المشاة، والتنبيه بالنقطة العمياء، والتنبيه باقتراب مركبة أخرى عند الخروج من المواقف، والتنبيه عند الخروج عن المسار، والمساعدة بالضوء العالي.

وإضافة إلى تقنية درع السلامة 360، زوّدت ماكسيما 2019 بنظام التحكم الذكي بثبات السرعة ونظام المساعدة بالضوء المرتفع ونظام التعرّف على إشارات المرور.

مقصورة خارجية وداخلية مجدّدة

صممت مقصورة طراز ماكسيما الخارجية الهجومية شركة “نيسان ديزاين أميركا” في لا هويا، كاليفورنيا. وهي تتضمن شبكV-motion أمامياً أكبر حجماً يندمج بغطاء المحرك والهيكل وصولاً إلى المصابيح الخلفية والواجهة الخلفية التي أعيد تصميمها. وتضفي مصابيح الـLED القياسية التي تشبه شكل الجواهر ومصابيح “نيسان” التي تعمل نهاراً وكذلك التصميم الجديد للمؤخرة لمسة مميزة إلى مظهر “نيسان” اللافت والفاخر.

ويشمل تصميم الواجهة الخلفية الجديد ماسورة عادم ذات أربعة منافذ مدمجة بالهيكل وأضيف جناح رياضي خلفي جديد إلى طراز ماكسيما SR. كما أضيف لون طلاء Sunset Drift البرتقالي الفاخر إلى مجموعة ألوان سيارة ماكسيما.

أما المقصورة الداخلية فتركّز على السائق وتشمل مقاعد مريحة للركاب الخمسة. وتعزّز أثاث طراز ماكسيما الفاخر والعالي الجودة نقوش جديدة على المقاعد وأقمشة ودعائم فحمية اللون اعتُمدت في فئات SR. وتتضمن فئة SR أثاثاً جلدياً خاصاً يشبه ما يتوفر في المقصورة الداخلية لسيارة “نيسان جي تي آر” Premium Interior Package.

وتمت المحافظة في المقصورة الداخلية على تصميم “Gliding Wing” الخاص بطراز ماكسيما والذي يُبرز الحركة الأفقية والوصول السهل إلى كافة أدوات التحكم ويتضمن مواد وتطعيمات محدّثة. كما تمّ تحديث كل من لوحة العدادات وألواح الأبواب والمقود والقطب ومواد المقاعد والأقمشة العلوية والدعائم وشبك مكبّر الصوت على عمود A-pillar بحسب الفئات، وذلك لمنح السيارة طابعاً أكثر فخامة.

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كما زوّدت ماكسيما 2019 بخاصية Apple CarPlay و Android Autoوشاشة عرض ملونة ومتعددة اللمسات قياس 8 بوصة، وبنظام هاتفي يعمل بالبلوتوث بدون لمس، وبإمكانية بثّ المقاطع الصوتية عبر البلوتوث.

وتشمل الخيارات السمعية والتثقيفية الترفيهية في سيارة ماكسيما الجديدة نظام Bose الصوتي مع 11 مكبّر صوت.

ويضيف تطبيق Door to Door Navigation من “نيسان” اتجاهات تنتقل بسلاسة من الهاتف الذكي إلى شاشة ماكسيما العاملة باللمس. فإذا ركنتم سيارتكم على بعد بضعة شوارع، يمكنه أن يرسل لكم مساراً على هاتفكم لبلوغها.

ويبسّط البحث عن وجهة بسطر واحد إيجاد هذه الوجهة من خلال مربّع واحد للكتابة يمكن البحث فيه عن عنوان أو محطة تهمّكم.

وتتيح التحديثات التلقائية لمالك السيارة تحديث برنامج النظام الصوتي والخرائط عبر الإنترنت اللاسلكي أو أداة USB بدون الاضطرار إلى الذهاب إلى الوكيل.

يمكن للعملاء شراء سيارة ماكسيما 2019 ابتداءً من أبريل 2019. يبدأ سعر فئة S من 115 ألف درهم إماراتي/ 31300 دولار أمريكي (بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة). وسيتمّ الكشف عن أسعار السيارة في كل سوق عند طرحها علماً أنّ هذه الأسعار ستختلف بين سوق وآخر.

خمس فئات متاحة للبيع

يمكن للعملاء شراء سيارة “نيسان” ماكسيما 2019 الجديدة لدى كافة وكلاء “نيسان” في المنطقة ابتداءً من أبريل 2019، وستتوفر بخمس فئات هي S وSV وثلاثة طرازات SR:

تتوفر في فئة S قياسياً مصابيح أمامية LED وكاميرا Rr وحساسات Rr*4 ونظام A-IVI التثقيفي الترفيهي و8 مكبّرات صوت.

تتوفر في فئة SV خصائص أساسية إضافية مثل المقاعد الجلدية وكاميرا Rr وحساسات (FR+ Rr*4)، والتنبيه من الاصطدام الأمامي، والتنبيه من الاصطدام الأمامي الاستباقي، وتنبيه السائق، والتحذير من النقطة العمياء، والتنبيه إلى حركة السيارات الخلفية، والتحكم الذكي بثبات سرعة السيارة، والسقف البانورامي. ويتوفر في هذه الفئة اختيارياً نظام A-IVI التثقيفي الترفيهي و11 مكبّر صوت Bose.

تتوفر فئة SR بثلاثة طرازات وهي مزوّدة بتجهيزات ملفتة: جلد مطرّز إطارات ألمنيوم قياس 19 بوصة (رمادية اللون) مفاتيح نقل حركة دواسة رياضية



خصائص إضافية مثل مكابح للطوارئ تعمل أوتوماتيكياً عند استشعار المشاة، والتنبيه عند الخروج عن المسار، ومنع الخروج عن المسار، والمساعدة بالضوء المرتفع، ونظام التعرّف على إشارات المرور.

نظام تعليق أمامي رياضي

عجلة قيادة كهربائية قابلة للتعديل طولاً وارتفاعاً/ ذاكرة

نظام A-IVI التثقيفي الترفيهي AM/FM و11 مكبّر صوت Bose.

مصابيح داخلية

نظام رؤية شاملة، ونظام كشف الأجسام المتحركة، وحساسات (FR+ Rr*4)

PLUS Heat / مرايا قابلة للطيّ عند الرجوع إلى الخلف / ذاكرة/ تعتيم تلقائي

جناح خلفي مترف

تتضمن فئة SR2: مقصورة داخلية من الجلد الفاخر و Quilting Rakuda – Tan



تتضمن فئة SR3:

مقصورة من الجلد الفاخر ونسيج ألكانتارا

جناحاً خلفياً مترفاً