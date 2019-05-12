تعرف على مبيعات الشاحنات خلال الربع الأول من 2019

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن نمو مبيعات الشاحنات خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 9%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت مبيعات الشاحنات خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 حوالي3498 وحدة، بدلاُ من 3222 وحدة خلال الفترة نفسها من 2018، فيما ارتفعت كذلك المبيعات في سوق حافلات نقل الركاب "الأوتوبيسات" بنسبة 10% بواقع 8.218 وحدة مقابل
يأتي نمو المبيعات في سوق الشاحنات وحافلات نقل الركاب ليتماشى مع توقعات شركة "fitchsolutions" للاستشارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني الإنجليزية "fitch" والتي أشارت في تقرير لها إلى قيادة سوق الشاحنات والحافلات في مصر لنمو المبيعات الإجمالية بنهاية العام الجارية بنسبة تقدر بـ14.6%.
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