تعرف على مبيعات الشاحنات خلال الربع الأول من 2019

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن نمو مبيعات الشاحنات خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 9%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت مبيعات الشاحنات خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 حوالي

3498 وحدة، بدلاُ من 3222 وحدة خلال الفترة نفسها من 2018، فيما ارتفعت كذلك المبيعات في سوق حافلات نقل الركاب "الأوتوبيسات" بنسبة 10% بواقع 8.218 وحدة مقابل7.441 وحدة في 2018.

يأتي نمو المبيعات في سوق الشاحنات وحافلات نقل الركاب ليتماشى مع توقعات شركة "fitchsolutions" للاستشارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني الإنجليزية "fitch" والتي أشارت في تقرير لها إلى قيادة سوق الشاحنات والحافلات في مصر لنمو المبيعات الإجمالية بنهاية العام الجارية بنسبة تقدر بـ14.6%.