مبيعات "I30" في أوروبا تتجاوز مليون سيارة

كشفت شركة صناعة السيارات الكورية "هيونداي"، عن حجم مبيعات سيارتها الشهيرة "i30" هاتش باك، والتي ظهرت لأول مرة في الأسواق الأوروبية عام 2007.

وقالت الشركة إن مبيعات السيارة تجاوزت حاجز المليون وحدة منذ بداية تصنيعها، وحتى نهاية

الربع الأول من العام الجاري.

كذلك أكدت "هيونداي"، أن 11113 وحدة من طراز "إن 30 آي" عالي الأداء قد بيعت في أوروبا منذ إطلاقها في عام 2017.

وتنتمي هيونداي i30 الهاتش باك إلى فئة السيارات العائلية الصغيرة، والتي صنعت من قبل شركة السيارات وتمتلك السيارة قاعدة عجلات كيا سيدا، ويوجد منها إصدارين واحد بثلاث أبواب و الآخر ب5 أبواب، وهي تعتبر الأخت الصغرى لهيونداي إلنترا، حيث تم تسويقها في الولايات المتحدة وكندا باسم هيونداي ألنترا جي تي.

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