بي ام دبليو بيك اب.. هل ستنافس X-Class؟ الشركة البافارية ترد علينا

الخليج ٣٦٥ نت – خلال الفترة الأخيرة، انتشرت بعض الشائعات عن نية بي ام دبليو تقديم بيك اب جديدة تحمل علامتها ولكن من صناعة شركة أخرى، وهو ما دفع فيكرام باواه، مدير الصانعة الألمانية التنفيذي في استراليا، للتعليق قائلاً أن العالم لا يحتاج بيك اب تحمل شعار الشركة البافارية، كما أن خيار طرح سيارة بعلامة الشركة دون أن تشارك في صناعتها هو خيار غير مطروح.

أكد فيكرام ما صرحت به بي ام دبليو مسبقاً أنه على الرغم من تزايد ونمو شريحة سيارات البيك اب حول العالم، إلا أن عدد قليل للغاية من محبي هذه الشريحة يرغبون باقتناء بيك اب فخمة، وهو ما يعني مدى قلة جدواها، ما يأتي في إشارة واضحة لبيك اب X-Class الفخمة من مرسيدس، والتي تستند على نفس معمارية نيسان نافارا.

أضاف فيكرام أن سيارات البيك اب ببساطة لا تتلاءم مع مجموعة السيارات التي تنتجها بي ام دبليو حالياً، ولا توجد لدى الشركة أي نية لإنتاج بيك اب بالمستقبل القريب نظراً لتركيز الشركة على صنع السيارات الفاخرة.

هذا ويمكن القول أن فلسفة بي ام دبليو في هذا الإطار بسيطة للغاية، حيث أنه لأجل صنع بيك اب جيدة، سيتطلب الأمر تطوير شاصيه هيكل على الإطار، وهو ما يتطلب تكلفة وتمويل باهظ، فلا يمكن لبي ام دبليو أن تقوم بنفس حل مرسيدس عبر الاستعانة بمنصة سيارة أخرى نظراً لأن هذه الخطوة ضد فلسفة العلامة التي تعمل دوماً على إطلاق سيارات خاصة بها، فعندما يحين وقت إطلاق بيك اب جديدة من الصانعة الألمانية، لابد أن تكون بالكامل من صنعها.

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