كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخفيضات جديدة على أسعار بعض السيارات تصل لـ51 ألف جنيه (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن وكيل شيفروليه في مصر عن تخفيضات هائلة على سيارتها الفان المجمعة في مصر ذات الـ8 مقاعد N300، حيث قررت خصم جديد على السيارة بواقع 15 ألف جنيه.

وكان وكيل شيفروليه في مصر قد أعلن عن بعض التخفيضات على أسعار سيارات شيفروليه خلال الفترة الماضية وخاصة بعد قرار تطبيق زير الجمارك وسط تضامن المواطنين مع حملة خليها تصدي من أجل تحريك المنتجات الخاصة بشيفروليه في السوق المصرية بعدد كبير من فئات السيارات.

حيث أعلنت شيفروليه على تخفيض اسعار سيارات الفان في في مصر حيث انخفضت سعار الفئة الأولى لـ 156.250 جنيهاً بدلاً من 171.650 جنيهاً، بينما تم تخفيض سعر الفئة الثانية لتصل 159.300 بدلاً من 174.300 جنيهاً.

أما الفئة الأعلى منها فقد استقر سعرها عند 174.650 جنيهاً بدلاً من 189.650 جنيهاً، والجدير بالكر أن أسعار حوالي 10 سيارات قد شهدت تخفيضات كبيره مع مطلع الشهر الشهر الجاري تصل لـ51 ألف جنيه، ويمكنك متابعة الأسعار من خلال موقع الشركة وتتعرف على التخفيضات.