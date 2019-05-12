كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تكشف عن مواصفات سيارة "EQ" الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة مرسيدس عن سيارة "EQ" الكهربائية في مدينة بريمن الألمانية، بحسب موقع روسيا اليوم.

من المقرر أن تأتي هذه السيارة بمحركات كهربائية لا تصدر أي ضجيج تقريبا، ما دفع الخبراء إلى تسميتها بـ"السيارة الصامتة" التي ستوفر أكبر قدر من الراحة للركاب والاستمتاع بالقيادة، وتقلل من ظاهرة التلوث السمعي التي بات يعاني منه أغلب سكان المدن الكبرى والمكتظة بالسكان.

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وستتميز السيارة الألمانية، بهيكل مصنوع من الحديد والألومينيوم، شبيه بهياكل سيارات "GLC" التي أنتجتها مرسيدس في العامين الأخيرين، بطول 474 سم، وعرض 188 سم، وارتفاع 162 سم، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 500 لتر.

والسيارة تأتي مزودة بمحركين كهربائيين بقوة 480 حصانا، قادرين على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة في خلال 5.1 ثانية، والوصول بها إلى سرعة قصوي 180 كيلومتر في الساعة، وبطاريات تكفيها لتقطع مسافة 470 كلم بالشحنة الواحدة.

وستأتي السيارة مزودة بأحدث الأنظمة التكنولوجية، كنظام "MBUX"، وبشاشتين تعملان باللمس بمقاس 10.25 بوصة، بالإضافة إلى أنظمة لتنقية الهواء في قمرة القيادة، وأنظمة إلكترونية متطورة للتحكم بالسرعة والحركة على الطرقات.