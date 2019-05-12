الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة عسير من إلقاء القبض على طرفي حـادثة الـ”لاندكروزر والهايلكس”، التي وقعت في مركز بحر أبو سكينة بعسير، نتيجة خلاف بسيط وقع بين قائدي السيارتين.
وأظهر مقطع فيديو تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، تدخل المارة لحل الخلاف إلا أن قائد الـ”هايلكس” تعمد صدم الـ”لاند كروزر” قبل الخروج إلى طريقه، وبعدها توجه قائد الـ”لاندكروزر” خلفه بسرعة وصدمه بقوة من الخلف، ليرطمه بكتل أسمنتية على جانب الطريق.
ونتيجة للحادث فقد تضررت السيارة الـ”هايلكس”، كما أظهر الفيديو تجمع بعض المارة حول شخص مصاب على جانب الطريق يُعتقد أنه قائد الـ”هايلكس”.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” سائق لاندكروزر يصطدم بهايلكس متعمداً.. والقبض على السائقين في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.