“بالفيديو” سائق لاندكروزر يصطدم بهايلكس متعمداً.. والقبض على السائقين في عسير

الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة عسير من إلقاء القبض على طرفي حـادثة الـ”لاندكروزر والهايلكس”، التي وقعت في مركز بحر أبو سكينة بعسير، نتيجة خلاف بسيط وقع بين قائدي السيارتين.

وأظهر مقطع فيديو تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، تدخل المارة لحل الخلاف إلا أن قائد الـ”هايلكس” تعمد صدم الـ”لاند كروزر” قبل الخروج إلى طريقه، وبعدها توجه قائد الـ”لاندكروزر” خلفه بسرعة وصدمه بقوة من الخلف، ليرطمه بكتل أسمنتية على جانب الطريق.

ونتيجة للحادث فقد تضررت السيارة الـ”هايلكس”، كما أظهر الفيديو تجمع بعض المارة حول شخص مصاب على جانب الطريق يُعتقد أنه قائد الـ”هايلكس”.