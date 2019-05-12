“بالفيديو والصور” كابتن الطائرة الروسية المنكوبة يقتحم النار لإنقاذ زميله

الخليج ٣٦٥ نت – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة عودة أحد كباتن حادث الطائرة الروسية المنكوبة -الذي أسفر عن مقتل 41 شخصاً- مرة أخرى في مشهد بطولي؛ لإنقاذ زملائه بالطائرة. وأظهر الفيديو الكابتن وهو يقفز من قمرة القيادة هارباً من النيران التي اشتعلت بالطائرة بعد هبوطها في مطار شيريميتيفو بموسكو، وبعدها عاد وتسلق “الزلاقة”؛ محاولاً إنقاذ أحد زملائه المحتجزين في القمرة.

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