"السيارة الصامتة".. مفاجأة "مرسيدس" لعشاق العلامة الألمانية

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس، طرح سيارة كهربائية جديدة تسمى "EQ"، تحتوي على محركات لاتصدر ضجيجاً، مادفع خبراء صناعة السيارات لتسميتها بـ"السيارة الصامتة".

وتحمل السيارة محركين كهربائيين بعزم 480 حصانا، قادرين على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5.1 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 180 كلم/ساعة.

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وتستطيع السيارة الجديدة أن تسير لمسافة 470 كلم بالشحنة الواحدة، الأمر الذي يمنحها ميزة نسبية عن العديد من السيارات الكهربائية الأخرى.

وقامت "مرسيدس"، بتصنيع هيكل السيارة من الحديد والألومينيوم، وتم تزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية، والإلكترونية المتطورة للتحكم بالسيارة.