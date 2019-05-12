هل يمكن للزائر القيادة برخصة أجنبية داخل المملكة؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار سيدة مصرية حول إمكانية قيادة الزائر للسيارة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول داخل المملكة.

وكان سؤالها: “أريد أن أسأل بخصوص قيادة النساء للمركبات الخاصة، أنا مصرية ومعي رخصة مصرية، وأتيت إلى جدة للبقاء لمدة 3 أسابيع فقط”، وتابعت: “لن أستطيع في هذه المدة القصيرة أن أستخرج رخصة قيادة سعودية، فهل يمكنني قيادة السيارة برخصتي المصرية أم لا؟”.

وجاء رد “المرور”، كالتالي: “يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة، أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب”.